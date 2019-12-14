有線：男子稱父經港珠澳大橋到澳門　東人工島被內地公安扣查失蹤

澳門回歸20周年，下周將舉辦回歸活動及政府就職典禮。有線新聞報道，有男子稱其父親星期五（13日）下午經港珠澳大橋去澳門，途經東人工島時被內地公安扣查，須排隊做安檢，在WhatsApp留下被捕的訊息予家人後，便失去聯絡。該男子曾到澳門警察局查詢，但指沒有其父親的入境紀錄而未能立案，他回港後到警署報案。 《香港01》正向保安局、警務處查詢。

有線新聞報道，有男子稱父親經港珠澳大橋到澳門，在東人工島被公安扣查後失蹤。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

有線新聞報道，有男子表示，其父親於星期五下午經港珠澳大橋去澳門，期間在東人工島被內地公安扣查，排隊做安檢時曾在WhatsApp留下被捕的訊息，此後音訊全無。該男子為尋父，曾到澳門警察局查詢，但指沒有其父親的入境紀錄而未能立案，他回港後到警署報案。

涂謹申︰一直無話過了人工島就要接受內地入境檢查

港珠澳大橋由香港口岸向西伸延，到東人工島便會進入隧道通向西人工島，然後往澳門、珠海。立法會議員涂謹申指，中間橋屬內地的地方，但往澳門的巴士乘客不會落車直達澳門，故乘客不需要入內地及相關證件，並一直都不存在過了人工島就要接受內地入境的檢查。

有線新聞報道，Benny的父親經港珠澳大橋到澳門，在東人工島被內地公安扣查後失去聯絡。（有線新聞）

珠海公安局：東人工島新設「安全檢查站」

翻查資料，珠海市公安局珠海出入境邊防檢查總站於12月9日發出公告，指為澳門回歸20周年慶典期間，會在港珠澳大橋東人工島設「安全檢查站」，會對從香港入境澳門和珠海的人及交通工具，展開「安全檢查」，指明要「嚴格遵守中華人民共和國各項法律法規，積極配合公安機關執法」。