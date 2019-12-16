天星小輪申請加價　往返尖沙咀至中環及灣仔加幅18.5%　每程3.2元

再有公共交通工具申請加價！天星小輪就其「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線申請加價，成人平日票價由現時2.7元加至3.2元，加幅為18.5%。據立法會文件資料顯示，天星小輪已於今年4月申請加價，要求提高兩條渡輪航線每程的票價0.3元至0.5元，計及各類票價，平均加幅約為16.5%。加價申請有待行政長官會同行政會議審批及拍板。

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運輸及房屋局、運輸署向立法會交通事務委員會提交文件，透露天星小輪已於今年4月向政府申請加價，計及各類票價的平均加幅約為16.5%。

根據文件，「中環—尖沙咀」航線於周一至周五的成人上層票價，計劃加價0.5元，由2.7元加至3.2元；小童則加0.3元至1.9元。下層方面，成人加0.4元至2.6；小童加0.3元，至1.8元。

周末及公眾價期單程加至4.2元

周六、日及公眾假期方面，上層成人票價由3.7元加至4.2；小童及殘疾人士由2.2元加至2.5元。下層的成人票價則由3.1元加至3.6元；小童及殘疾人士由2.1至2.4元。

天星小輪申請加價詳情：

天星小輪申請加價詳情。(文法會文件)

「灣仔—尖沙咀」航線方面，星期一至五的成人票價加0.5元至3.2元；小童加0.3元至1.9元。周六、日及公眾假期方面，成人由3.7元加至4.2元；小童由2.2元加至2.5元。

文件指，行政長官會同行政會議審核加價申請時，會考慮多項因素，包括渡輪營辦商的財政狀況；渡輪營辦商的營運成本、收入和回報變動預測；渡輪營辦商過去提供渡輪服務的表現；公眾對擬議票價的接受程度；以及渡輪營辦商採取的開源節流措施。