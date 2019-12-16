西九文化區管理局斥分判商李德未能如期支薪　即時終止合約

西九文化區管理局今日（16日）發聲明，指M+工程項目分判商李德屋宇設備有限公司屢次違反分判合約，無法履行該合約條款，尤其是未能如期向僱員發放薪金，事態嚴重，即時終止合約。

西九文化區管理局今日宣布，即時與李德屋宇設備有限公司終止小型分判合約。（資料圖片）

西九文化區管理局今日宣布，管理局採納M+工程項目管理承建商金門建築有限公司及合約管理人阿特金斯顧問有限公司的建議，即時與李德屋宇設備有限公司終止小型分判合約。

管理局批評，李德屢次違反分判合約，無法履行該合約條款，尤其是未能如期向僱員發放薪金，事態嚴重。管理局表示，過去三個月一直嘗試與李德協力解決問題，該分判商未能採取相應解決措施，管理局唯有即時與李德終止合約。

管理局指，留意到有李德的工人最近曾就據稱欠薪事宜聯絡勞工處。管理局及其全資附屬公司Blue Poles Limited會與勞工處保持緊密聯繫，確保工人將根據相關勞工法例，獲得應有工資。

管理局全資附屬公司Blue Poles Limited於2018年8月，按照M+主要工程合約條款，終止聘用前承建商新昌營造廠有限公司後，與李德訂立轉移及轉讓契約，承包M+項目中有關水喉及封喉的工程。

餘下工程由金門建築及阿特金斯顧問接手

管理局指，相關工程已接近完工，餘下工程將由金門建築及阿特金斯顧問接手處理，確保工程按時完成，重申事件對M+的工程進度沒有構成任何影響。