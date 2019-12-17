【冬季流感】急症室求診破入冬紀錄　內科入院人次較平日高24%

冬季流感高峰未至，公立醫院急症室及內科病人求診人次已達到高峰水平。醫院管理局公布，昨日（16日）急症室首次求診高達6,622人次，創今年入冬最高紀錄，並較非高峰時期高12%；而內科病房求診人次亦逾千，比非高峰時間多24%，多間公院內科病床佔用率超過100%，最嚴峻是明愛醫院達139%。

急症室求診人次創新高。（資料圖片）

醫管局數據顯示，昨日（16日）急症室有6,622求診人次，遠高於非高峰期的5,900人次；內科病房求診人次亦達1,056，較非高峰期的850人次高逾兩成。

８間公院內科達120%

明愛醫院連日來的內科病床佔用率都「名列前茅」，昨日又高踞首位達139%。整體內科佔用率為117%，達120%的公院有8間，除明愛外，還包括將軍澳醫院(127%)、伊利沙伯醫院(125%)、東區醫院(124%)、聯合醫院(122%)、大埔那打素醫院(121%)、博愛醫院(121%)、屯門醫院(120%)。

兒科病房方面，整體病床佔用率為83%，其中伊利沙伯醫院更加爆棚高達102%，其次是聯合醫院、屯門醫院，同樣達到91%。

截至下午12時半，伊利沙伯醫院及聯合醫院急症室最長輪候時間超過8小時，威爾斯親王醫院亦達4小時。