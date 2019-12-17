八旬翁稱有冤無路訴　特首辦外牆噴字　官裁刑毀罪成罰100元

86歲無業老翁涉於去年11月，在行政長官辦公室外牆以白色噴漆噴上「鄭月娥包庇凶犯 葵涌醫院傷天害理」字句。他否認一項刑事毁壞罪，今（17日）於東區裁判法院開審。控方傳召保安、警員等4名證人，均稱看到被告手持噴漆，他庭上則稱因伸冤而塗鴉。裁判官何俊堯表示明白他「有冤無路訴」，但非為其行為辯護理由，裁他罪行成立及判罰款100元。老翁即在庭上大呼：「判我有罪唔啱！你違反基本法喎法官！」

被告黃林稱他在特首辦外牆字，只因他有冤無路訴。(馮家淇攝)

被告黃林，86歲，無業，被控一項刑事毀壞罪，指他在去年11月19日在金鐘行政長官辦公室4號閘外損壞外牆。

陳辭只要求法官公正

控方傳召政府司機、保安、兩名警員作供。政府司機駕車經過特首辦，看到被告手持噴漆，而牆上有個「鄭」字，於是他通知保安。保安到場時，已有數名警員截停及拘捕被告，他警誡下承認噴污特首辦外牆。

被告沒有律師代表，自辯時稱「有冤無路訴」，才以噴牆表達訴求。裁判官何俊堯詢問被告有沒有結案陳詞，他表示：「要法官你公正！」

官稱明白被告不滿但要合法表達

何官指他有意圖損壞外牆，其目的是申冤，並非為其行為辯護理由，裁被告罪名成立。他亦表示明白被告不滿，但須以合法途徑表達。何官考慮被告背景及經濟狀況，判罰款100元，又稱：「我都好想幫你，但我個法庭只可處理件案。」老翁即在庭上大叫：「判我有罪唔啱！你違反基本法喎法官！」

案件編號：ESCC1579/2019