醫管局虧蝕兩年　上年度終錄14億盈餘　行政總裁加薪4%達626萬元

撰文：陳倩婷
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醫院管理局於2016/17及2017/18兩年度分別錄得8億及15億元虧蝕，惟管理層「逆市」加薪備受關注。據醫管局最新公布的年報顯示，2018至2019年度錄得14.4億元盈餘，在收入方面，「經常性政府補助」破600億，達623億元，較去年增加68億元。
管理人員年薪以剛於今年中退休的前行政總裁梁柏賢最高，加薪24萬元達626萬元，增幅為4.04%，遠高於前一個年度錄赤字時的加薪幅度0.38%。
醫管局公布，2018/19年度錄14億盈餘。（資料圖片）
醫管局過去兩個年度均錄得赤字，在2016/17年度及2017/18年度分別虧蝕15億元及8億元。
醫管局今日（18日）向立法會提交年報，年報顯示，2018至2019年度錄得14.4億元盈餘，整體收入較上一年度增78億，支出則較上年度增55億元。在收入方面，最大的增長屬「經常性政府補助」一項，突破600億達623億元，較上一年度增加68億元。
梁栢賢於今年7月底退休。（資料圖片／李澤彤攝）
行政總裁年薪最高逾600萬元
年報同時公布管理人員的年薪金，以年中退休的前行政總裁梁栢賢薪金最高，為626萬元，加薪24萬元，增幅是4.04%，遠高於2017/18年度錄赤字時的加薪幅度0.38%。至於其餘4位高薪的人員，依次為港島東聯網總監陸志聰及九龍中聯網總監盧志遠，兩人年薪同為555萬元，其中陸志聰的年薪較他早前擔任港島西總監時加薪21.萬元，盧志遠則獲加薪21.6萬元。
另外，最高薪的第四及第五位，分別是新界東聯網總監羅思偉，年薪為512萬；以及九龍東聯網總監譚錦添，年薪為507萬元。