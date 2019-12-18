醫管局虧蝕兩年　上年度終錄14億盈餘　行政總裁加薪4%達626萬元

醫院管理局於2016/17及2017/18兩年度分別錄得8億及15億元虧蝕，惟管理層「逆市」加薪備受關注。據醫管局最新公布的年報顯示，2018至2019年度錄得14.4億元盈餘，在收入方面，「經常性政府補助」破600億，達623億元，較去年增加68億元。

管理人員年薪以剛於今年中退休的前行政總裁梁柏賢最高，加薪24萬元達626萬元，增幅為4.04%，遠高於前一個年度錄赤字時的加薪幅度0.38%。