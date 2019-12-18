【逃犯條例】涉襲警被告潛逃被擒回　要求取回保釋金被拒

6.26示威者包圍警總衝突中，一名裝修工人涉嫌與其他示威者追打一名便衣警，被控襲擊和暴動罪，案件上月21日在區域法院提訊時，裝修工未有出現，法庭遂發出拘捕令。警方昨在太子一單位拘捕被告，被告今（18日）被帶上法庭。辯方未向法庭解釋原因，亦無保釋申請，但欲取回1萬元保釋金，遭法庭拒絕。被告須還柙至明年1月21日再提訊。

被告岑曉麟（25歲），報稱裝修工人，被控暴動罪及襲擊致造成身體傷害罪，指他在今年6月26日在灣仔警署外連同他人參與暴動，並襲擊警員張金福，因而對張造成身體傷害。

被告昨在太子一單位被捕

被告原訂上月21日在區域法院答辯，但他無故缺席聆訊，法庭因而頒下通緝令，直至昨天（17日），警方發現被告在太子一個單位，並將他拘捕。

律師指被告經濟拮据

辯方律師表示被告並無保申請，但就希望法庭能考慮被告自被捕後一直失業，家中拮据，酌情讓他取回其一萬元保釋金，惟法官問及被告為何缺席，辯方則稱知悉控方或會就此有進一步行動，因此暫不解釋。

官指應知缺席風險

法官將案件押後至明年1月21日聽取被告答辯；至於被告要求取回保釋金，法官指被告已知悉上庭時間和缺席的風險，在沒有任何合理理由下仍缺席聆訊，又指被告只要準時出席聆訊就可以避免經濟損失，因此拒絕他的申請。

案件編號：DCCC 825/2019