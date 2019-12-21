港鐵大學站今重開　中大學生、馬鞍山居民稱節省20分鐘　

港鐵東鐵綫大學站由上月12日起關閉後今（21日）重開，列車服務將於頭班車起恢復停靠大學站。站內保安明顯加強，出入口有保安駐守，月台上亦不時有保安巡邏。站內D出入口暫停使用，乘客需由其他出口進出車站，客務中心服務亦已回復正常。 有居住馬鞍山的乘客表示，以往經常由馬鞍山乘小巴至大學站再轉乘東鐵綫，惟關閉車站期間需由馬鐵綫再轉到大圍站轉乘，過程約需多花20至30分鐘，故認為車站重開感到較方便省時。另有中大學生亦稱不用再搭巴士，乘坐港鐵省回20分鐘交通時間。

月台上顯示列車資訊的電視亦有部分未能使用，由港鐵職員手持告示牌，告知乘客列車目的地。（曾凱欣攝）

港鐵大學站今日重開，列車大致暢順，站內保安明顯加強，出入口有保安駐守，月台上亦不時有保安巡邏。部份站內設施及顯示屏貼上「設施被破壞未能使用」的告示，月台上顯示列車資訊的電視亦有部份未能使用，由港鐵職員手持告示牌，告知乘客列車前往哪個終點站，每一卡的月台職員及廣播亦都不時重複提醒乘客列車目的地。

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乘客：大學站重開更方便 車程快至少20分鐘

居住於馬鞍山的曾女士表示，平時會由馬鞍山乘坐小巴至大學站，再轉乘港鐵到大埔做義工，但車站關閉期間需由馬鐵綫至大圍站轉乘東鐵綫，造成不便。故對於今日車站重開感到高興，認為車程更方便，至少快20分鐘。

譚小姐亦提到，以往到大埔或內地都會先由馬鞍山乘小巴到大學站再轉搭港鐵，惟車站關閉期間要轉乘馬鐵綫或到火炭站搭小巴，該小巴車費貴約一倍，而且車程更遠，要多花30分鐘，認為車站重開對她而言更為方便。雖然有部份設施未能使用，但她指港鐵有加派職員提供指示及重複廣播，認為指示清晰。

有中大學生稱「罷搭」港鐵 車站重開分別不大

有回中文大學開會的黃同學認為，雖然今日港鐵重開，但他多數乘巴士回中文大學，加上已「罷搭」港鐵多時，故對他而言沒有太大分別。

居太和的牛同學表示，自己正在中大就讀博士學位，故經常回中大溫習，在車站關閉期間需要由太和乘坐巴士回校，但今日車站重開，由太和乘東鐵綫到大學站至少快起碼15至20分鐘。

手推嬰兒車的金女士指，由於車站內的升降機仍然未維修好，若女兒睡覺更要手抱，故使用斜道上落較為吃力。（曾凱欣攝）

站內升降機仍未維修好 乘客感上落吃力

手推嬰兒車的金女士指，幾乎每兩星期便會到內地一次，車站重開令她更為方便，但由於車站內的升降機仍然未維修好，需要用斜道上落，若女兒睡覺更要手抱，故使用斜道較為吃力。對於站內部分顯示屏未能使用，她認為影響不大，因為自己已經「搭慣」，清楚應該在哪個月台乘車。