【12.21】示威者海港城內撒狗糧被便衣警截查　自行清理獲放行

反修例風波未平，今天（21日）再有網民發起聖誕版「和你Shop2.0」，呼籲市民下午在尖沙咀海港城聚集。一名黑衣示威者在商場內撒狗糧，觸發場內第一次警民衝突，示威者被多名便衣警員帶到角落截查。最後示威者答應自行清理，獲得警方放行。 油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌指初時懷疑示威者行為不檢，故此截查，曾引述示威者解釋不小心倒出狗糧。

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尖沙咀海港城今日有大批市民聚集。下午約3時半，有身穿黑衣的人士在商場內撒狗糧，大叫「阿sir有嘢食啦，羊肉味啊！」

隨即有一名穿草綠色上衣、戴上耳機的便衣警員上前了解，他是油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌。曾仲斌邊用手指著示威者，邊要求其他人退後及「行開小小」。而另外兩名便衣警上前制伏該示威者，男示威者的口罩及帽子被脫下，警員要求他出示身份證，期間至少五名便衣警，以築人鏈方式將示威者留在角落，又要求在場圍觀人士及記者退後，「警察做嘢全部企後」。

警員要求撒狗糧男子清理地上的狗糧，「你自己向商場負責。」（林頌華攝）

在該名示威者被截查期間，有大量市民聚集及圍觀，亦有人指罵警員。由於現場並非所有便衣警都有出示委任證，有圍觀人士大聲要求警員出示委任證後，被拉到一邊、雙手高舉靠牆搜身及查閱身份；而多名身穿黑衣、戴上黑色口罩的自稱便衣警員亦到場築起防線，要求在場記者出示記者證，並禁止記者接近撤滿狗糧的地面。

油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌，在場指揮和截查示威者。（李恩慈攝）

現場消息指，便衣警一度指撒狗糧的示威者是亂拋垃圾。惟事發地點是在商場內。而據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，將扔棄物或廢物棄置在公眾地方、在公眾地方吐痰或造成阻礙等才符合定額罰款的法例要求。

而該名身穿草綠色外套的便衣警其後向傳媒解釋，只是維持秩序，並上前了解涉事兩名男子的行為，得悉有人跌了狗糧。最後警員要求撒狗糧男子清理地上的狗糧，「你自己向商場負責。」該示威者一度以紙巾拾起地上的狗糧，警員離去後，有商場清潔工到場清理。而事件中兩名涉事男子均被放行。