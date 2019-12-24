【逃犯條例】邱騰華：近一兩周本地消費好轉　氣氛平靜有利復原

在逾半年的反修例風波衝突中，零售業及旅遊業首當其衝。聖誕節往年是零售及旅遊旺季，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（24日）指，近一、兩周本地消費有好轉，但會否持續仍有待觀察。他強調，近日社會氣氛趨向平靜，有利經濟復原。 然而旅遊情況則仍然嚴峻，12月原本是旅遊旺季，但12月初旅客入境人次仍呈跌幅。旅遊業議會主席黃進達稱，聖誕假期外遊情況亦有影響，與往年相比，今年航班的加班機及機位供應亦有下降。

邱騰華強調，近日社會氣氛趨向平靜，有利經濟復原。（資料圖片）

旅發局、貿發局對外宣傳未暫停

邱騰華今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中指，現時仍有40個國家對本港發旅遊提示，亦有數個國家呼籲國民盡量避免訪港。他指，本港過去數個月旅遊旅客大受影響，但商務旅客大致上數字「唔係差得咁緊要」。旅遊發展局及貿易發展局的對外宣傳工作未有暫停，只是將重點改變為香港正經歷困難時期，但會繼續向前行。

黃進達於港台節目中就指說，今個聖誕的遊客數字，與去年同期比較約有10至20%跌幅，他估計與近來的社會氣氛，與機位供應下降等因素有關，但指旅發局近日有多做宣傳，希望吸引東南亞旅客訪港。

邱騰華指，12月初旅客入境人次仍呈跌幅。（資料圖片／張浩維攝）

當局昨宣布為旅行社提供5,000萬元資助，每接待一名本地旅客參與綠色生活本地遊，可獲100元資助。邱騰華解釋，推出綠色生活本地遊計劃支援本港旅遊業，除了是協助業界應對目前困境，亦是為本港旅遊加入新元素，更好利用本港生態資源與旅遊配合，打造成更吸引的旅遊經驗，吸引更多本地及海外遊客。

旅遊業議會主席黃進達預料，在政府提供資助後，屆時團費將有雙位數字的折扣優惠，或低至100元以下就可報團出發，相信可吸引更多市民及學校參與本地綠色旅遊團。他又指，旅議會正組織有興趣參與計劃的旅行社在學校宣傳，讓學校與旅行社可直接接洽。

至於會否擔心本地的綠色景點承載力不足？黃進達指出，今次計劃所涵蓋的景點十分廣泛，包括大嶼山心經簡林、迪欣湖、海洋公園等，認為業界會作調節，不會集中去相同景點。