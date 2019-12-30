【有片】區議員1月1日履新　過渡期最煩惱係咩﹖

區議會2019年選舉於11月24日結束，452個議員於2020年1月1日履新，當中有逾200個區議員並沒有從政經驗，這班「新手」在上任前已遇上連串挑戰，包括物色議員辦事處、如何在租金及找尋適合的地方中取得平衡。而在上任前，區議員在未取得任何資助下，要開展地區工作只能「一腳踢」。有學者指雖然新人欠議會經驗，但樂見「新血」加入，認為能為區議會帶來新氣象。

物色議員辦事處困難 每月四萬元資助未足夠

「都要成萬六七起碼，咁嘅Size（尺寸），我已經嚇到打退堂鼓！」候任尖沙咀西區議員陳嘉朗當選後，馬不停蹄地忙著物色議員辦事處，他指一個實用面積僅一百呎的地舖月租最少都要1.6萬元，對日後營運開支負擔甚大。陳嘉朗指在找議員辦事處時頗為煩惱：「好似喺油尖旺區 、尖沙咀呢邊無公屋，所以我地一定要租私人樓。加上始終尖沙咀區係遊客區，好多舖如果係地舖嘅話，所費不菲。而且選擇亦少，環境亦未必理想。」他指已看過五、六個舖位，最後他決定「扑鎚」位於九龍公園對出的商業大廈單位，面積約200呎，月租1.3萬元。

區議員在正式上任後將會獲發每月44,816元的「實報實銷」營運開支，用作租用議員辦事處、支付議員助理薪酬及其他營運開支等。陳嘉朗擔心這筆資助未必足夠：「最平嘅舖位都要萬幾蚊，已經佔咗我哋嘅營運開支四分一，剩低三萬幾蚊做日常開支、籌辦活動、聘請助理等，其實開支(資助)有限。」

區議員未上任前 遇上人手、資源匱乏

候任區議員即使順利租用議員辦事處，但還要面對人手和資源緊拙問題。屯門富新區候任區議員李家偉指即使未正式上任，但不少街坊都已找他跟進及改善社區問題：「街坊印象都會覺得你贏咗，基本上你已經正式上馬要開始工作。甚至係我選完後兩、三日，已經有人問我辦事處喺邊。」

李家偉指自己作為沒政黨背景、沒從政經驗的新人，過渡期間的地區工作都要一手包辦。「特別係選完呢段時間，好多人會覺得，選舉完咗、選舉工程完成了，好多原先幫手嘅義工開始返回自己嘅工作。」李家偉補充差不多廿人的核心團隊，現時能長期幫忙的只餘六至七人。例如向港鐵跟進屯門輕鐵班次、以至議員助理面試等，均需自己親力親為。

區議員過渡期間 支出均自己「掏荷包」

不但資源和人手缺乏，李家偉指在這段期間的支出都要自己「掏荷包」，他舉例：「好似就嚟新年，我哋要準備定啲年暦派街坊。印咗一千份年曆，最後都要用五千幾蚊『埋單』，對於一個已經無幾多儲蓄嘅人嚟講，其實係一個頗為龐大嘅負擔。」他補充今次的選舉工程中，差不多花光了所有積蓄，加上十月選舉工程的支出，已花六位數字金額，已作最差的打算，就是向朋友或同事墊支。

今屆區議員於2020年1月1日正式上任，李家偉指在12月已接到不少當區居民的個案。被問到為何不讓現任區議員處理，他指：「過去好多對手會鬧我哋素人係為咗爭議席先參選，根本唔係真心想做事。我都好想畀大家知道，我唔係到最後一刻先開始做嘢。」

理大社會政策研究中心主任鍾劍華指，今次區議會選舉結果有逾200人是沒從政經驗的新人。(洪業銘攝)

學者樂見區議會「新血」加入：重新校正區議會操作

理大社會政策研究中心主任鍾劍華指，今次區議會選舉結果有逾200人是沒從政經驗的新人。「佢地有部分係因為雨傘運動，或今次嘅逆權抗爭運動而出嚟參選，佢地可能根本唔知體系內點樣運作。」鍾劍華指雖然他們是新人，或許未熟悉區議會運作，但認為新人加入區議會能帶來新氣象。鍾劍華指過去十幾年，香港區議會被建制派主導，認為當中不少區議員質素有問題：「區議會愈嚟愈離譜，會議常規有等同無，申報利益程序亦無法執行，決策過程亦草率。」

鍾劍華認為區議會需從基層做起，重新執正議會規則：「畀區議會一個機會，有一啲新血加入，由無做起，希望可以校正區議會嘅操作。」被問到會否擔心這批新人欠缺經驗，日後服務社區會有困難，他回應：「無人一出生就有經驗，我自己一向都覺得，我哋應該盡量畀多啲機會年輕人。」