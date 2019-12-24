屯門2間瀝青廠違反空氣污染條例被定罪　分別罰款9千及1萬元

分別屬於「香港瀝青（環保）有限公司」及「道路瀝青有限公司」在屯門龍鼓上灘的兩間瀝青廠，因未有妥善操作粉塵過濾設備及不當儲存石礫，造成空氣污染，今日（24日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《空氣污染管制條例》，分別被判罰款9,000元及10,000元。此外，「香港瀝青（環保）有限公司」的董事亦被控違反《空氣污染管制條例》，被判自簽5,000元及守行為24個月。

兩間瀝青廠今日在粉嶺裁判法院被裁定違反條例，分別被判罰款9,000元及10,000元。（資料圖片）

環境保護署人員在今年4月例行巡查時，發現「香港瀝青（環保）有限公司」在上址的瀝青廠有大量粉塵飄散，造成空氣污染。經調查後，署方人員發現廠房沒有妥善操作防塵設備，引致大量粉塵從過濾器排出，違反指明工序牌照的要求。根據紀錄，該瀝青廠曾屢次違規被定罪，其公司董事亦涉嫌管理疏忽或不作為，未有確保廠房遵從牌照要求運作。翻查資料發現，該公司於2017年亦曾被環保署控告違反相同條例，當時被判罰款。

此外，環保署人員在6月調查另一宗投訴時，發現屬於「道路瀝青有限公司」在上址的瀝青廠將石礫存放在露天地方，產生塵埃，違反指明工序牌照的要求。環保署經蒐證後，遂根據相關條例檢控涉案上述兩間瀝青廠及有關董事。

兩間被定罪的瀝青廠位於屯門龍鼓上灘。（資料圖片／李澤彤攝）

根據《空氣污染管制條例》，瀝青工程為指明工序，必須向環保署申領牌照並嚴格遵從牌照訂明的條款運作。若牌照持有人違反牌照條款要求，初犯者最高可被處罰款10萬元；第二次或其後再被定罪，最高可被處罰款20萬元及監禁6個月。至於疏忽管理的經營者，一經法庭定罪，亦須負上個人刑責。