冬季美食節一連五日會展舉行　不受社會運動影響人流眾多

扶老攜幼於長假期未有外出旅遊，可作留港消費，「第17屆香港冬季購物節」及「第17屆香港冬日美食節」於今日（25日）至28日 (當中美食節至29日) 在灣仔會展舉行，大會表示，現場有超過800個參展商參與，大部分為本地參展商。今年的參展商較以往減少，大部份為外地展商，為了令來港的展商及入場市民安心，今年大會於紅磡及觀塘兩個位置設往返場館的旅遊巴車站。

「第17屆香港冬季購物節」及「第17屆香港冬日美食節」於今日（25日）至28日 (當中美食節至29日) 在灣仔會展舉行。（梁煥敏攝）

下午時分可見，美食展當中有接近一半是熟食攤位，不少是台灣、韓國及日本美食，如「一口牛」、「疏乎厘」、「芋圓」等，價錢則與每年暑假、由貿發局舉行的香港美食博覽相若。

大會提醒今年的重點優惠，當中包括1元的KOKO KRUNCH MAXX、燒棉花糖朱古力雞蛋仔三文治、手工曲奇餅、挪威鯖魚柳、貓貓戒指及10 元的鮑汁海螺片、MONJIRO和牛牛丸、櫻花蝦黃金醬、荷蘭貴族手工蛋糕。

「第17屆香港冬季購物節」及「第17屆香港冬日美食節」詳情：

日期：12月25日至28日(星期三至星期六)

美食節展期至12月29日(星期日)

時間：2019年12月25日至27日 : 10:00am - 9:00pm

2019年12月28日 : 10:00am - 7:00pm (美食節 (3號館) 則延至9:00pm)

2019年12月29日 : 10:00am - 7:00pm (美食節展期至12月29日)

入場費：美食節早場優先券為每位10元；購物節美食節五日通為每位20元；美食節入場券為每位10元