聖誕內地入境團跌90%　姚思榮：酒店平均半價　料數百間賓館結業

聖誕假期過往是旅遊旺季，但近月各區示威衝突頻生，旅遊業首當其衝。旅遊業議會主席黃進達今日（28日）指，聖誕節的內地入境團由以往約200團，大跌90%至今年只有約10至20多團，亦只有少量自由行客來港。導遊及旅遊巴司機面臨「手停口停」，更要做其他散工，如保安或餐飲等。 酒店業亦同樣受旅客大減所影響，旅遊界立法會議員姚思榮表示，近期入住率平均只有60%至70%，加上要減價吸客，整體酒店業收入約減少50%。賓館房價要減得更低，甚至未能負擔成本，業界估計有數百間賓館要轉為月租或結業亦不為奇。

黃進達指，近日只有少量自由行客來港。（資料圖片／林若勤攝）

現時約有40個國家仍對香港發出旅遊提示，黃進達及姚思榮今日於港台節目上評論旅遊業市道情況。姚思榮認為早前縱火破壞等事件令人印象很差，短期內要扭轉印象並不容易，亦難吸引高消費旅客到港；黃進達就希望隨市面恢復，相關國家可調低旅遊警示。黃又指，以往平均一日有200多個內地團訪港，原本2019年上半年繼續上升，惟修例風波爆發後，平均一日只得20團訪港。

姚思榮稱，近月酒店房價比以往減約50%。入住率方面，整體僅為往日的六成至七成，位於非示威熱點地區的酒店會較高，約可達七成至八成。他又指，酒店房價一晚只需300至400港元，設施較少的賓館面對更大經營困難，預料有數百間賓館或難以繼續經營或會轉為月租。

黃進達稱，現時有導遊及旅遊巴司機要做其他散工，如保安或餐飲等。（資料圖片／歐嘉樂攝）

今次風波對大集團而言問題不大

聖誕節假期中有網民號召於多個大型商場進行「和你Shop」，希望癱瘓商場運作，令商家向政府施壓。姚思榮就認為不會出現示威者預期情況，因今次風波對大集團而言問題不大，是中小微企才最受衝擊，若企業解僱僱員，連他們的家庭亦會受影響。他又批評，示威者到商場破壞，只會令港人轉到深圳和澳門等地消費，是將本港競爭力雙手奉上。

黃進達表示，內地入境團由以往聖誕節的約200團，大跌90%至今年只有約10至20多團。（資料圖片／李恩慈攝）

旅行社現金鼓勵計劃限制多 僅4萬旅客受惠

早前政府推出旅行社現金鼓勵計劃，旅行社接待入境團過夜旅客每名可獲120港元資助，而出境團的旅客亦可獲100元，料計劃涉85萬旅客，惟政府早前數據，目前僅有4萬名旅客的申請。姚思榮批評，計劃限制多，如要求旅行社提供旅客的酒店證明，惟部份旅行社僅為旅客安排交通及活動等，未必可取得酒店證明。黃進達表示，當局會繼續改善計劃，協助業界更容易取得資助。

黃進達又稱，據知旅發局正籌備未來一年的工作。因短途旅客對價錢較敏感，而現時本港不少酒店減價，相信會加強該方面宣傳，其後再視乎成效，再向中長途旅客宣傳。姚思榮認為，要讓本港市民先恢復消費信心，便會向國內親戚朋友推介，起宣傳效果。