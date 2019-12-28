【冬季流感】14間公院內科繼續爆滿　明愛病床佔用率高達124%　

近日天氣回暖，到急症室求診的人次卻持續高企。醫院管理局公布昨天（27日）的公立醫院服務使用數據，公立醫院急症室求診人次有5,918人，較前日（26日）增加561人次，上升10.5%，當中984人需轉入內科。

設有內科病房的16間公院中，有14間的內科佔用率都達到或超過100%，當中明愛醫院佔用率高達124%，屬全港公院最高；其次為博愛醫院和伊利沙伯醫院，同樣達123%。所有公院的兒科病床佔用率有回落跡象，日前高達103%佔用率的將軍澳醫院，略降至97%。