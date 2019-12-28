【冬季流感】14間公院內科繼續爆滿　明愛病床佔用率高達124%　

撰文：張美華
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近日天氣回暖，到急症室求診的人次卻持續高企。醫院管理局公布昨天（27日）的公立醫院服務使用數據，公立醫院急症室求診人次有5,918人，較前日（26日）增加561人次，上升10.5%，當中984人需轉入內科。
設有內科病房的16間公院中，有14間的內科佔用率都達到或超過100%，當中明愛醫院佔用率高達124%，屬全港公院最高；其次為博愛醫院和伊利沙伯醫院，同樣達123%。所有公院的兒科病床佔用率有回落跡象，日前高達103%佔用率的將軍澳醫院，略降至97%。
明愛醫院內科病房持續爆棚，在走廊都擺放了臨時病床。（香港01記者攝／資料圖片）
醫管局最新公布的公立醫院服務使用數據顯示，昨日急症室首次求診人次為5,918；而需轉入內科的人就有984人次，較前天增加561人次，上升10.5%。
醫院管理局公布昨天（27日）的公立醫院服務使用數據，公立醫院急症室求診人次有5,918人，較前日（26日）增加561人次，上升10.5%。（資料圖片）
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公院內科病床佔用率仍舊居高不下，整體佔用率達109%。全港14間公院的內科佔用率都達到或超過100%，其中明愛醫院的佔用率冠絕全港，高達124%，屬全港公院最高。其次為博愛醫院和伊利沙伯醫院，同樣達123%。所有公院的兒科病床佔用率有回落跡象，日前高達103%佔用率的將軍澳醫院，亦下降至97%。
公院內科病床佔用率仍舊居高不下，整體佔用率達109%。全港14間公院的內科佔用率都達到或超過100%。（資料圖片）
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