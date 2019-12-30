【逃犯條例】兩男女被控8.5三罷貼反修例海報　警稱坐巡邏車望到

市民自6月開始在各區的天橋隧道張貼反修例語句，兩男女於8月5日「三罷」傍晚疑在青衣張貼海報時，被警員截查，事後一同遭票控。兩人否認指控，案件今（30日）於西九龍裁判法院開審。警員作供稱乘警車巡邏時，看到男被告張貼海報，女被告則在旁扶住海報。惟他其後受辯方盤問時多次改口，一時指女被告正在黏膠紙，一時又指她沒有碰海報，期間更一度表示：「我冇望住佢貼」。

證人劉奕鵬離庭時疑以手機拍攝記者。(林樂兒攝)

男被告何志程（24歲）及女被告郭曉楠（24歲）今未有出庭應訊，均由林志釉律師代表。兩人被票控在政府土地未經准許張貼海報罪。控罪指，他們於今年8月5日傍晚約6時20分，在青衣青荃路張貼三幅1米長、40厘米闊的海報，但事前並未獲主管當局批准，違反《公眾衞生及市政條例》。

警稱見男被告拿著一疊海報

葵青區交通隊的高級警員劉奕鵬，當日乘警車於青衣一帶巡邏。他供稱，傍晚約6時20分，警車沿青荃路的架空天橋駛往青衣方向期間，他坐於車頭乘客位，看到兩被告在前方約15米，站於行人路欄杆旁邊。劉指，警車經過兩人時相距4米左右，他望到拿著一疊海報的男被告正在張貼海報，女被告則在旁扶住海報。

指兩被告聲稱表達訴求

劉下車折返，發現兩人不在原地，故走向樓梯處往下望。他表示看到兩人準備在欄杆上貼海報，遂開口叫停他們並截查兩人。他稱，女被告的母親在旁叫他：「唔好嚇親啲細路」，兩被告表示：「我哋只係表達訴求。」劉續道，後來有其他途人圍觀，女被告要求他出示委任證；其同僚到場後，劉重申不可貼海報，並指會申請出傳票檢控兩人。

辯方盤問下認無望住

劉接受辯方盤問，表示不同意這類事件應交由食環署跟進。他供稱警方接報當日有人會堵路癱瘓交通，他當時是「特別更」，負責巡邏涉案的青荃路，及留意有無人張貼海報。

辯方再就兩人的動作詢問劉，劉供稱除了海報外，被告還拿著膠紙，但不記得對方是單手還是雙手拿著。辯方質疑他連這點也不清楚，又如何指控被告貼海報，劉則回答：「我冇望住佢貼。」之後又稱是「接近貼完走」。辯方繼續查問，劉一時改口稱女被告正在黏膠紙，一時又指她沒有碰海報。被問及為何多次改變說法，劉則強調警車經過的時間很短，故不肯定兩人的動作。他其後亦同意沒有看到男被告貼海報。

劉中午休庭離開法院時，疑似舉手機拍攝記者，之後由警車接走。聆訊下午續。

案件編號：WKS13795-6/2019