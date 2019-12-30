港人一月起可參與內地社保、醫保　工聯會：擴大港人發展空間

12月初，中央政府公布《香港澳門台灣居民在內地參加社會保險暫行辦法》，明年1月1日起，在內地就業、居住和就讀的港澳台居民，將擁有社保卡，與內地居民一樣，可參加社會保險及享有合法權益。 工聯會對此表示歡迎和支持，過往亦一直透過「兩會」提案等反映需求。如今落實在即，工聯會認為這是國家在大灣區政策框架下推出的一項惠民便民重要舉措，照顧了不同市民需要，有利於促進香港融入國家發展大局。

工聯會「大灣區關注組」召集人、全國政協常委會林淑儀（中）。（袁澍攝）

工聯會「大灣區關注組」召集人、全國政協常委會林淑儀表示，不少港人在內地居住、工作、讀書，現時中央政府回應了工聯會訴求，令內地港人可以購買社保、醫保，享受國民待遇。她表示，即將推出的《暫行辦法》補充了過往政策的不足之處，即讓累計工作及繳費不足15年的港人，也可按照規定延長繳費或者補繳，以符合領取社保的資格。

林估計，現時起碼有50萬港人在內地生活、工作，過往只有與內地僱主持有勞動合同，或是持有工商執照的港人可以購買醫保和社保，即將推行的政策會令更多港人受益，她認為包括在內地居住的「Freelance」也可自願購買，但仍視乎具體政策。她亦相信這樣的政策會吸引更多港人去內地工作、創業、養老等等。

居住在廣東港人梁先生（中）早前一隻眼患上白內障，曾花費2萬多港元在香港私家診所接受手術。（袁澍攝）

居住在廣東港人梁先生早前一隻眼患上白內障，曾花費2萬多港元在香港私家診所接受手術。但不久，另一隻眼睛也確診白內障，在公立醫院排期近2年後被告知仍要再等候一年，無奈之下他在內地醫院進行手術，全額支付8000多元人民幣，令他覺得負擔很重。

同樣居住內地的港人黃先生（中）自2002年就定居廣州，曾多次協助廣州中心護送患病的香港長者返港治病。（袁澍攝）

同樣居住內地的港人黃先生自2002年就定居廣州，並擔任工聯會廣州中心義務幹事，曾多次協助廣州中心護送患病的香港長者返港治病，深感香港長者看病養老的不易，他感嘆港府對於內地養老的港人「好少理」，因此對政策十分歡迎。

12月初，中央政府公布《香港澳門台灣居民在內地參加社會保險暫行辦法》， 工聯會對此表示歡迎和支持。（袁澍攝）

25歲港人內地讀書時曾受惠 如今推新策：可以更放心去闖

除了在內地養老的港人之外，《暫行辦法》也吸引年輕港人。今年25歲的朱先生早前於內地讀大學，今年畢業的他亦開始在內地創業，開設初創企業，從事服務港人的駕駛學校及巴士事業。他表示讀書時，校方有為港生購買保險，一般的病症都能覆蓋，因而不少港生到了畢業後才意識到社保和醫保的問題。因此未推行政策時，在內地創業的港人無法購買醫療保險，只能選擇返港看醫生，或者支付較高的內地醫療費用。如今有了新政策，加上大灣區政策陸續出台，他認為，香港青年在內地打拼，無需為醫療等日常生活條件而有後顧之憂，可以更放心去闖。