【逃犯條例】滙豐銀行多間分行圍封加固　滙豐︰適時加強保安措施

「星火同盟」早前被警方指涉嫌洗黑錢，其於滙豐銀行存有7000萬元資金的戶口亦被凍結，滙豐銀行早前成為黑衣人針對的破壞目標。近日中環滙豐總行及部分設於街舖的分行，如旺角、荃灣、尖沙咀分行的外牆都已圍封，玻璃都有圍板密封。滙豐發言人回應查詢時表示，「首要考慮是員工和客戶的安全。視乎情況，本行會適時加強保安措施。」

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滙豐發言人回應查詢時表示：「本行的首要考慮是員工和客戶的安全。視乎情況，本行會適時加強保安措施。於銀行的非營業時間內，客戶可以繼續使用本行的網上理財、流動理財、電話理財，或前往各自助銀行服務終端機辦理銀行業務。」

警方早前以洗黑錢罪拘捕「星火同盟」四名成員，並凍結其滙豐戶口7,000萬元資金。滙豐早前解釋，於2019年11月關閉相關戶口的決定，與近日香港的情況並沒有任何關係，在銀行的日常運作中，每當發現戶口的交易活動與開戶時所陳述的用途不相符時，銀行會盡力協助客戶提供所需資料，然而，由於該戶口未能符合相關要求，因此作出關閉戶口的決定。

於12月24日多區出現示威衝突，其中有黑衣人聚集旺角一帶，破壞旺角滙豐分行的玻璃門，有人在銀行外噴上「星火之仇」的黑漆字樣，門外一度遭縱火；朗豪坊商場近亞皆老街的玻璃門亦遭毀。聖誕假期後第一個工作日，滙豐銀行宣布旗下旺角服務網點於2019年12月27日暫停服務，直至另行通知。