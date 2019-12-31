11月旅客跌56% 　創沙士以來單月最大跌幅　韓國旅客減少七成

反修例風波持續，旅遊業首當其衝。旅發局今（31日）發布11月最新數字，整體訪港旅客約265萬人次 ，即每日約8.8 萬人次，按年下跌56%，創自2003年沙士以來，單月最大跌幅。 中國內地旅客訪港人數同樣大跌，11月數字為193萬，按年下跌58%。除中國內地外，不少短途地區市場如泰國、新加坡等，旅客人數皆按年下跌至少六成，韓國（南韓）旅客更減少七成。 旅發局表示，今年1至11月，累積訪港旅客約5,300萬人次，較去年同期下跌10%。當中，1月至6月累積升14%，惟7月至11月期間則總共下跌36%。

內地旅客人次減少58%

根據旅發局資料顯示，本港11月的整體訪港旅客數錄得264.6萬人次，比去年同期的599.5萬人次，下跌55.9%。其中中國內地市場繼續下跌，按年跌58.4%至193萬人次。

短途市場亦大跌53.9%，當中韓國旅客跌幅最大，為72.5%，由128,753人次趺至35,402人；其次則是新加坡及泰國，旅客人次分別跌67.2%和60.8%。

至於長途市場則下跌36.1%。當中美國、澳洲跌幅達四成。新市場亦下跌38.3%，當中越南旅客人次跌幅最大，為65%，由3,834人次趺至1,341人次。

11月12日中文大學爆發激烈衝突，警方與示威者在二號橋對峙並展開激戰，烽火四起，吐露港公路被堵塞5日，於11月16日重開。（資料圖片／劉定安攝）

中大理大被佔領期間 日均旅客不足7萬

旅發局指，其中在11月11日至20日，即中文大學及理工大學校園事件期間，東鐵線停駛，海底隧道及吐露港公路封閉，平均每日訪港旅客跌至約6.7萬。直至11月下旬，訪港旅客回升至平均每日約8.7萬人次。數據又顯示，今年1至11月，累積訪港旅客約5300 萬人次，較去年同期下跌10%。當中，1月至6月累積升14%，惟7月至11月期間則總共下跌36%。

過夜旅客僅111萬 韓日新旅客少七成

另外，在過夜旅客人次方面，11月數字為111.3萬人次，跌幅達56.6%。當中內地旅客人次由165.2萬跌至68.9萬，大跌58.3%。短途地區市場跌幅亦頗為顯著，整體跌63.4%，當中韓國、日本、新加坡皆跌至少七成，韓國跌幅高達78.2%。至於長途市場則下跌40.6%；新市場下跌42.2%。

旅發局於12月初推出全新「就在．香港」網上優惠平台，結集全城逾500項優惠，涵蓋旅遊、餐飲、零售、航空公司及酒店等，藉以吸引旅客到訪，同時亦希望由香港人出發，鼓勵大家享用優惠，並將活動推介給海外親友及其他熱愛香港的旅客。平台的優惠將會持續更新，鼓勵旅客及市民趁聖誕、新年、甚至農曆年享用各種優惠，推動在港消費。