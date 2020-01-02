【元旦遊行】香港01推算逾40萬人遊行　警方指6萬　民陣稱103萬

踏入2020年，民陣再度發起遊行，由維園出發，終點至中環畢打街。遊行隊伍約下午2時45分起步，期間有人破壞銀行，至約5時40分應警方要求宣布中止遊行。 民陣估計遊行人數逾103萬人，警方則估計高峰期有逾6萬人，兩者相差十多倍。 《香港01》參考香港測量師學會前會長梁守肫的計算方法，推算今日已出發人數約有30萬，另以工具測算約有14.3萬人在維園、天后及炮台山一帶等候出發；總遊行人數約44.3萬人。

▼元旦遊行情況▼

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2020年第一天，民陣發起元旦遊行，原定由維園行至中環遮打道行人專用區，其後民陣宣佈終點改為畢打街。隊伍約於下午2時45分出發，途中有人破壞銀行，至5時40分警方要求中止遊行，當時仍有大批市民在維園、港鐵天后站及炮台山站一帶等候出發。

民陣估計遊行人數逾103萬人，警方則估計高峰期有逾6萬人，相差十多倍。《香港01》參考香港測量師學會前會長梁守肫的計算方法，推算出約有30萬市民已從維園出發；另根據地圖工具，估計仍有14.3萬市民等候出發；總人數約44.3萬人。

2020年元旦遊行路線及遊行人士倒灌範圍。﹙香港01製圖﹚

輸送帶概念：遊行人數=人群密度 x 所佔面積 x 運轉次數

梁守肫的方法是將遊行路線想像成一條輸送帶，運送一批又一批的遊行人士由起點運送至終點；而將人群密度和所佔面積相乘，就可得出每一轉有多少遊行人士（即隊頭到達終點時，遊行路線上的人數）；再乘以運轉次數，就可得出遊行總人數。

梁守肫曾推算，6月16日民陣估計200萬人遊行當日，雖然不同街道的人群密度各有不同，平均密度約為每平方米2.5人，並推算出當日總遊行人數為140萬人，估計參與人數下限及上限分別為98萬及180多萬人。警方當日估計最高峰時有33.8萬人。

下午近3時，從高處俯瞰維園集合地點。（歐嘉樂攝）

《香港01》估算：約44.3萬人參與遊行

梁守肫對《香港01》指出，與去年6月相比，現時市民參與遊行的方式已大有不同，例如不少人中途加入或提前離隊等，也有許多人傾向較遲到達出發，計算要作出相應調整。

記者參考梁的計算方法，在遊行期間於軒尼詩道沿路（包括崇光百貨對出、菲林明道路口、大古廣場一帶）量度，估計人群平均密度約為每平方米2.5人。記者以崇光百貨對出馬路作為「輸送帶」起點，畢打街為終點，計算出「輸送帶」運轉一次需時1.1小時。由於遊行期間有個別示威者破壞銀行等，令遊行一度停止，及後警方提早於5時40分要求中止遊行，因此只能估計「輸送帶」只運轉1.97次。以此推算，已出發市民約有30萬人。

另外，遊行腰斬時仍有大批市民在維園草地及泳池對出、港鐵天后及炮台山站一帶等候出發，同時也有市民陸續離隊，因此假設這範圍的遊行人士一直在等候作估算。記者利用地圖工具估算，當時等候出發市民約有14萬人，局限包括無法統計在港鐵站內等候的市民，以及等候期間離開的市民。

將已出發遊行人數及等候人數相加，得出今次遊行總參與人數約為44.3萬人，參與人數下限及上限分別為31萬及57.6萬人。