77歲男子感染乙型流感嗜血桿菌　臨床診斷患肺炎、敗血症

衞生署衞生防護中心今（1月2日）公布，正調查一宗侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案，個案涉及一名有長期病患的77歲香港男子，他家住東區，自去年12月27日起出現發燒、咳嗽帶痰和呼吸困難，翌日到東區尤德夫人那打素醫院入院治療，其後於12月30日轉送東華東院作進一步治療，現時情況穩定。他的血液樣本經化驗後，證實對乙型流感嗜血桿菌呈陽性反應。他的臨床診斷為肺炎和敗血症。

衞生署衞生防護中心今（1月2日）公布，正調查一宗侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案。 （資料圖片）

感染乙型流感嗜血桿菌的77歲男病人最近沒有外遊，他的家居接觸者為兒子，至今沒有出現病徵。衞生防護中心指，調查仍在繼續。

截至今年1月2日下午4時，本港今年只有上述1宗的侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案，去年全年沒有個案，而2018及2017年都分別有2宗，2016年有1宗，該名病人更因此而死亡。

乙型流感嗜血桿菌是一種能引致嚴重侵入性感染的細菌，尤其影響幼童。與其名稱相反，乙型流感嗜血桿菌並不會引起流感。侵入性乙型流感嗜血桿菌感染自2008年7月起列為法定須呈報傳染病，最常見的臨床病徵為腦膜炎，細菌入血也經常同時出現。這種疾病亦可影響身體多個部位，例如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼。病人需盡快接受抗生素治療。衞生防護中心發言人表示，乙型流感嗜血桿菌感染可透過接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。若出現持續發燒、舉動異常和情況惡化，或對病情有懷疑，應立即求診。



中心呼籲市民保持良好個人衞生，特別是手部衞生，應用正確的方法潔手；雙手被呼吸道分泌物弄污後（例如打噴嚏或咳嗽後）應立即洗手；打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理鼻水和痰涎；不要與別人共用餐具。餐具用後必須徹底清洗乾淨。另外，現時有可有效預防乙型流感嗜血桿菌的疫苗，市民可徵詢醫護人員，保障個人健康。