迪士尼二期用地建花藝公園原定2019年底開幕　公司最終撤銷申請

政府在大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供香港迪士尼樂園發展第二期，惟該地已閒置多年。有公司於2018年計劃與荷蘭花藝專家，為該地興建以花藝文化娛樂的主題公園，並從荷蘭引入80多種花卉，但至今該公園仍未落成。 2018年一間公司向地政處提出短期租約申請，以香港迪士尼樂園發展計第二期用地，作為花藝公園，但之後撤回申請。民主黨立法會議員尹兆堅斥，政府帶頭做「大嘥鬼」浪費土地資源，建議當局善用續期時間，以短期租約形式建「組合屋邨」，提供最少兩萬個過渡性房屋單位。

2018年Kaleido Park共同創辦人兼董事總經理方仁傑及寶賀深，與荷蘭揚森海外有限公司簽訂諒解備忘錄，商務及經濟發展局局長邱騰華（中）當時亦有出席。（Kaleido Park提供相片）

有公司早於2018年6月18日，與荷蘭揚森海外有限公司，簽訂諒解備忘錄，以計劃在香港迪士尼樂園發展第二期的閒置用地，開辦全港首個花藝文化娛樂主題公園，並將其名為「萬藝園Kaleido Park」。商務及經濟發展局局長邱騰華與荷蘭對外貿易及發展合作大臣Sigrid Kaag亦有出席見證簽署儀式，邱騰華更稱，計劃可為香港旅遊業增添吸引力，並豐富香港的旅遊體驗。

當時Kaleido Park的創辦人兼董事總經理方仁傑稱，當局就興建降花主題公園概念反應正面，惟因公園仍在設計階段，故未有向政府申請短期租約用地，並稱希望3個月內可遞交申請，並預料2019年年尾落成。

惟直至2020年，鮮花公園仍未落成。據了解， 離島地政處於2018年曾接獲一間花藝公園籌辦公司，並就香港迪士尼樂園發展計劃第二期用地提出短期租約申請，但其後撤回相關租地申請。

根據Kaleido Park的Facebook網頁，亦有帖文稱鮮花公園將於2019年年底開幕，惟地政總署稱相關公司已撤銷該用地的短期租約申請。（Kaleido Park官方Facebook ）

民主黨立法會議員尹兆堅表示，迪士尼樂園二期用地面積為60公頃，相當於三個維園，但閒置多年。對於政府多年前歡迎荷蘭花藝專家合作，並興建成全新歐洲風格鮮花公園，計劃最終胎死腹中，斥當局浪費珍貴土地資源是「大嘥鬼」，建議以短期租約形式興建「組合屋邨」，提供最少2萬個過渡性房屋單位，以紓緩劏房問題。

尹兆堅續指，迪士尼樂園二期用地因地契及高度限制，未能興建為永久房屋，但可以用作臨時房屋用途，興建4層高的組合屋作為中途方案。加上該地段鄰近港鐵迪士尼站，位置亦方Z，當局可提供接駁巴士來往二期及欣澳站以疏導交通。同時又建議，參考荷蘭經驗，興建組合屋邨並提供基本配套，以面對現時逾26萬宗公屋申請。

《香港01》向地政總署、Kaleido Park的創辦人查詢事宜，正待回覆。