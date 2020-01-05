【1.5上水遊行】店舖落閘求高抬貴手　拖篋內地客提早北返

反修例示威衝突持續七個月，區區「開花」，民主黨北區區議員與網民今（5日）於上水合辦「和理行」集會及遊行，稱為關注區內水貨客問題。 記者今早於上水「藥房街」一帶視察所見，仍有零星的拖篋購物旅客，但場面較為冷清，未有逼爆行人路及藥房，有內地客明言會提早北返，以免與示威者有正面衝突。不少藥房則繼續營業，但計劃提早拉閘，以免捲入風波，最少有近十間店舖全日暫停營業。 由於連日來的示威有店舖被破壞，區內有店在閘上貼上告示促示威者「高抬貴手」，並貼上「香港人加油」標貼。

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記者今早於石湖墟「藥房街」一帶視察，其中新康街、龍豐路等較旺位置，部分商店已拉閘暫停營業，亦有不少藥房落半閘，持觀望態度。早上11時許，「藥房街」不乏拖篋旅客，但行人路上人篋爭路畫面不復再；較大型的藥房內，則人頭湧湧，行李箱寄存區亦已存滿，不少旅客需改到樓上舖寄存。不過，大街小巷內則未見水貨客「分貨」情況。

有找換店關門拉閘，並貼出告示表態，「小本生意、獨立經營，高抬貴手」又貼出「香港人加油」的打氣字句。相鄰的龍豐藥房則繼續營業，但落一度閘，上面被噴上「五大訴求、光復香港」等的噴漆痕跡未有抹去。滙豐銀行、中國銀行香港等則以白板圍封外牆，重門深鎖。

1月5日，滙豐銀行上水分行被白色圍板重重包圍，減低被破壞風險。（陳淑霞攝））

有露天報紙檔員工指，今早藥房街人流明顯較為冷清，「尋日11點已經人頭湧湧，成條街都係（旅客）。」她又謂，過去半年購物潮大跌，「以往條街邊有咁鬆動」，不過今個月起，開始重新湧現大批內地客，雖然上星期有示威者向旅客踢篋，但無阻來港意欲，「點知噚日仲多人嚟咗」，她坦言始料未及。她又提到，報紙檔生意亦受拖累，由於過往有不少內地旅客購政治書及色情刊物，人潮減少後生意下跌6成，「蝕好多」。

家庭式藥妝店生意少一半

於內街經營藥妝零售批發的老闆凌先生亦打算提早拉閘，他指，不怪責示威者，認為他們有表達權利，責任在於政府，「有市場就肯定要有管理」。不過，他又大嘆生意難做，近月的示威浪潮，令來港遊客銳減，每月生意額最少下跌一半，「就嚟連租金都交唔到」。

他續稱，雖然正值年底辦年貨高峰期，但人流明顯較少，又稱自己店舖屬家庭式生意，每個月開支亦需十多萬，但不論是地理位置、抑或規模，始終難與連鎖式藥房匹敵，唯有靠電商生意「救亡」，「自己先30幾歲，（但經營壓力下）頭髮都白晒。」

1月5日，上水遊行前，有店舖落半閘。（張美華攝）

內地客：旅客來港購物應從兩面看

來自深圳的內地旅客周小姐，專程趁周末來港購買日用品。她指，早前本港受示威影響，情況較混亂，已有數月未有來港。她從朋友口中得悉，香港近日回復平靜，「遂再次過來，買吃的、用的，也有去沙田買衣服。」

周小姐不知道下午會有反水貨客遊行，在知悉後稱將會提早結束行程返家，以免無辜捲入是非之爭，「也會害怕被針對。」她又認為，內地客來港購物，雖然的確會影響當區居民生活，但的確帶動消費，「事情也應該從兩面看。」

「和你行之不要水貨辦年貨」遊行已獲警方發出不反對通知書，將於今午1時半集合、2時半出發，由上水一號花園遊行至新運路賽馬會投注站，不反對通知書申請人、北區區議員林子琼強調遊行主張和平，會安排100名糾察協助維持秩序，希望屆時警方不會如元旦般突然腰斬遊行。