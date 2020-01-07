【綠置居2019】周四截止申請　親身交表要屋邨辦事處加簽

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑正接受申請，將於1月9日（周四）截止。今次除接受文本形式遞交申請外，房委會亦提供網上交表服務。 值得留意是，過去不少綠表申請者到達辦事處交表時，才知道自己「擺烏龍」，最終白行一趟，而網上申請亦有不少規矩。為免錯失機會，記得留意以下攻略。

新一期綠置居現正接受申請。除了接受文本形式遞交申請外，亦設網上遞交申請服務。（資料圖片／李澤彤攝）

誰人合資格申請

綠置居只適合綠表人士申請。合資格人士如下：

(a) 公共租住房屋

i. 房委會轄下出租公屋的住戶（「有條件租約」住戶、經由「特快公屋編 配計劃」獲配公屋而於其公屋單位租約生效日期起計三年內的住戶，或以按月暫准租用證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位的住戶，均不可申請）

ii. 房協轄下甲類出租屋邨的住戶（乙類出租屋邨的住戶、經由房協「特快甲類屋邨出租單位編配計劃（2019 年）」獲配出租單位而於其出租屋單位租約 生效日期起計三年內的住戶，或以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位的的住戶，均不可申請）

(b) 持有由房屋署或市建局發出有效《綠表資格證明書 – 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的人士；

(c) 持有由房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員

(d) 房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者

申請時間

2019年12月27日 - 2020年1月9日晚上7時

交表方式

申請人只能以網上或紙本其中一種形式交表，否則將視為重複申請，一律作廢。

文本申請者：

如屬房委會或房協轄下公屋住戶，申請表須交回所屬的屋邨辦事處；其他合資格人士，可選擇郵寄或親身遞交申請至綠置居銷售小組辦事處（觀塘開源道33號建生廣場一樓），詳情可見下圖。

網上交表：

https://eservices.housingauthority.gov.hk/ssfs/html/step0_tc.html

若以紙本交表，應注意不同類別的申請者的交表方式。（房委會網站）

填表時限

若選擇網上交表，申請人最多只有45分鐘填表。若未能在時限內完成，可按申請表底部的「儲存」鍵，方便日後繼續填寫。

申請費用

是次申請費為250元。若網上申請，需使用申請者或其他人持有的有效信用卡付款，包括VISA、Mastercard、JCB或UnionPay銀聯。

若紙本交表，則要繳付250元的劃線支票或銀行本票，抬頭人為「香港房屋委員會」。支票或本票後應寫上申請者的身份證號碼及聯絡電話。

+ 3 + 2

何謂一表兩抽

在「居屋2019」申請中，若綠表申請人選擇把申請保留至下個資助出售單位銷售計劃，便無須重新遞交申請和繳付申請費。除非他們已成功購得居屋單位，否則將獲保留至是次綠置居申請。

不過，若家庭組合有更改，便需先通知房委會。

委聘律師

如最終能選購單位，若單位售價為100萬元以上，買家須自行委聘律師行代表，代表他們辦理購買單位的事宜，而該律師行不能是房委會的代表律師行。

不過，若其單位售價不超過100萬元，買方便可選擇委聘房委會的代表律師。