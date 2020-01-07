【1.5上水遊行】4人涉藏刀等被控　包括去年7月險墮橋科大生

北區上周日（5日）在上水有「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行活動，期間警察拘捕多人，有4名男子涉藏刀及噴漆等被控，今午(7日)分兩案在粉嶺法院提堂，當中包括疑曾在7月13日在上水另一衝突事件中曾跨越天橋欄桿，幸被拉住的科大四年級生。裁判官最後把兩案押後至2及3月，以讓警方查看相關閉路電視片段，除了一名曾於另案被控的中五生被拒保釋外，其餘3名被告均准以5千元保釋，部份被告須禁足於上水區多個地方。

被告吳念聰(短牛仔褲)被控一項管有攻擊性武器罪。(馮家淇攝)

一被告藏𠝹刀被控

其中一案只涉及一名被告吳念聰，20歲，學生，被控一項管有攻擊性武器，指他於今年1月5日在粉嶺港鐵站B出口外之行人天橋管有攻擊性武器，即一把𠝹刀，意圖將其作非法使用。據悉，吳正乘搭巴士至粉嶺站下車，被警員截獲，當時他表示到上水參與和平遊行，他的案件押後至3月3日再提訊。

另一案涉3名被告

另一案涉及3人，即被告：陳航生（20歲，中五學生）、江浩倫（19歲，廚師），及吳睿康（21歲，科大四年級生），3人被控以不同罪名，案件押後至2月18日再提訊。

陳被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他在1月5日在上水中心地下近交通銀行，管有一適合作非法用途的工具，即一罐紅色噴漆。

江被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指他在1月5日在上水港鐵站近行人過路處，煽惑他人衝擊警察防線，意圖激使他人破壞社會安寧。

被告吳睿康是科技大學四年級生。(馮家淇攝)

科大生被控藏生果刀等

科大四年級生吳睿康，被控管有攻擊性武器罪，指他在1月5日在上水中心一燈柱旁管有一把生果刀、一枝木棍及一把扳手。據悉，他在去年7月13日曾參與光復上水遊行，被警員追捕時，疑驚慌過度跨越天橋欄杆，險從天橋墮下，幸有人及時拉回。

中五生在另一案被控

控方指中五學生陳航生在9.29反極權遊行案被控暴動罪，疑在保釋期間再犯案。又指陳當日4時多衝入上水廣場，後被警員制服及帶到上水站外搜身。警方在其背包搜獲手套、眼罩、防毒面具及口罩等物品。

部份被告須守禁足令

裁判官蘇文隆最後不准陳保釋，其餘3人則准以5千元現金保釋。其中吳念聰保釋期間不得離港及遵守宵禁令；另案的2被告：江浩倫及吳睿康，除須遵守宵禁令外，須遵守禁足令，即上水廣場、上水中心、上水匯、龍豐花園商場，及石湖墟一帶，即新成路、符興路、新祥街、新發街、巡撫街、新財街、新樂街、新康街、巷仔街、新豐路、新健街、新功街、新勤街及新榮街。

案件編號：FLCC88、89/2020