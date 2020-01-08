廉署起訴前中國海外建築電工　涉收受非法回佣逾11.3萬

廉政公署今日（8日）落案起訴45歲中國海外建築前電工黃嘉華，控告他涉嫌向3名電工索取及收受非法回佣共逾11.3萬元，令他們獲該公司聘用。他被控15項罪名，包括11項代理人接受利益及3項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》，及一項串謀詐騙。被告獲准保釋，下星期一（13日）在屯門裁判法院應訊。

廉政公署今日（8日）落案起訴45歲中國海外建築前電工黃嘉華，控告他涉嫌向3名電工索取及收受非法回佣共逾11.3萬元，令他們獲該公司聘用。（資料圖片）

案情指，45歲被告黃嘉華案發時為中國海外建築的電工，被指派參與香港國際機場一項基礎建設工程項目，進行電子佈線工程。被告其中11項貪污控罪指，他涉嫌於2017年5月8日至12月9日期間，無合法權限或合理辯解而從2名電工接受共約6.2萬元及4.15萬元，作為令他們獲得中國海外建築僱用的誘因或報酬。

另一項貪污控罪指被告涉嫌於2017年12月7日，以相同目的向上述其中一名電工索取9900百元。而串謀控罪指被告涉嫌於同年8月1日至9月7日期間，與上述該名電工及一名身分不明的人士，串謀欺詐中國海外建築，不誠實地偽稱該電工有按其值勤記錄，於同年8月的4個星期日當值，及導致該公司向該電工多付工資共4800元。

餘下兩項貪污控罪指被告涉嫌分別於2017年4月1日及5月7日，無合法權限或合理辯解而向第三名電工每個工作日索取350元，作為使他獲得中國海外建築僱用的誘因或報酬。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一應訊。