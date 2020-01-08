廉署起訴停車場管理員11項欺詐罪　涉為租戶提供折扣少收10萬元租

廉政公署今日（8日）落案起訴一名前停車場管理員，控告他11項欺詐罪名，涉嫌欺詐尖東一個多層停車場的管理公司，向數名租戶提供租金折扣優惠，致使該公司少收車位租金10萬元。被告已獲廉署准予保釋，將於星期五（10日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日（8日）落案起訴一名前停車場管理員，控告他11項欺詐罪名。（資料圖片）

被告葉紹成（68歲），為本祺停車場有限公司前停車場管理員，該公司為尖東一個多層停車場提供管理服務。被告負責該停車場的日常運作，包括車位租賃。個別車位租戶的標準月租為2900元至3900元不等，而二手車經銷商則可以每月約2000元的折扣租金租用車位。

被告現被控11項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。案情指，其中十項控罪指，被告涉嫌於2017年5月1日至12月18日期間，偽稱10架車輛，與聲稱從事二手車經銷業務的四間公司，及一名人士有關，並意圖詐騙而誘使本祺讓該等車輛以折扣租金使用該停車場，導致該公司蒙受不利。

餘下一項控罪指，被告涉嫌於2017年12月1日至18日期間，偽稱一張八達通卡是用於一架與上述人士有關連的車輛，並意圖詐騙而誘使本祺讓該車輛以折扣租金使用該停車場，導致該公司蒙受不利。據報本祺因此少收逾10萬元。本祺在廉署調查案件期間提供全面協助。