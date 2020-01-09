聖若瑟書院籌5億重建校舍　加建學生宿舍　工程料花22年

位於堅尼地道的傳統名校聖若瑟書院今年建校145周年，學校今日（9日）公布，推出首個大型校舍重建計劃「Vision 22」，展開為期約22年的全面翻新工程，以配合未來教學發展，預計花費約5億元。 工程最大項目為拆卸重建一幢大樓，由三層增加至八層，新增多個校園設施，包括健身房、室內遊泳池、學生宿舍等。校長程景坡指，預計主要向舊生籌募工程費用，翻新工程最快於今年暑假展開。

首階段工程最快暑假開始 料2022年完成

聖若瑟書院有145年歷史，校方今日宣布，推出「Vision 22」計劃，由校長與舊生聯手策劃，重建及翻新堅尼地道7號校舍。工程首階段會先翻新南座大樓部份樓層，如重新設計圖書館及飯堂、整合教員室、建立創科中心，整合STEM實驗室、視覺藝術室及物理室等，校長程景坡預計最快今年暑假動工，預料最快於2022年完成翻新工程。

工程最大項目為拆卸重建東座的大樓，計劃由原先的三層，增加至八層，令學校總樓面面積可提升約四成，當中會添加多個校園設施，包括健身房、室內遊泳池、學生宿舍等，預料需耗資4億。校長程景坡指，學生宿舍預計有約30個床位，計劃讓學生初中三年的其中一年，全班住宿一個月，以訓練他們獨立能力。

聖若瑟書院今日公布首個大型校舍重建計劃「Vision 22」，校長程景坡預計工程費用約5億元。（胡家欣攝）

拆卸重建東座「New Hall」 主要靠舊生募捐

程景坡指，此部份未有興建時間表，須視乎捐款進度才能展開重建工程，故預計完成首階段工程後，先翻新大樓，整合學生活動室，包括學會、領袖生室、健身室、制服團隊室等。他續指，整個工程預計花約5億元，單是重建東座大樓已達約4億元，校方會向政府申請約100至200萬維修費，但工程費主要向舊生募捐，並視乎籌款進度才能確定完工時間，有信心可達標。

至於有近百年歷史的學校北座及西座校舍為法定古蹟，校方會原整保留，而連接北座、面向纜車徑及聖若瑟徑的三角護土牆，則有意改建為黑盒劇場或多用途講堂，面積約200至300平方米，同時會新增多一個學校出入口。負責的建築師譚漢華表示，工程會以削泥方式，掏空護土牆的泥土，確保工程不會影響北座建築。