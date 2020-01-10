【鼠年2020】康文署轄下大多博物館、康體設施初一、初二關閉

農曆新年將至，康文署轄下大部分博物館於除夕（1月24日）提早休息，並於年初一及初二（１月25日及26日）將全部休館，待初三（1月27日）始重開。另外，署方轄下體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池及水上活動中心均於初一至初三（1月25日至27日）暫停開放。

科學館初一、初二關閉。（資料圖片）

康文署轄下的香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學館、香港藝術館、香港太空館、茶具文物館、香港鐵路博物館、三棟屋博物館、上窰民俗文物館、葛量洪號滅火輪展覽館、孫中山紀念館、李鄭屋漢墓博物館、羅屋民俗館及油街實現、香港電影資料館和香港視覺藝術中心，將於除夕（1月24日）下午5時休息。而上述場館在年初一及初二（１月25日及26日）將全部休館，並於初三（1月27日 )才重開，只有香港視覺藝術中心在初四（1月28日）才回復正常開放時間。



另外，新年期間，署方轄下體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池及水上活動中心均於年初一至初三（1月25日至27日）暫停開放，刊憲泳灘的服務亦會暫停。除已作預訂安排外，大球場及各運動場將暫停開放。另外，各度假營地在除夕（1月24日）將不提供宿營服務，並於年初一至初三暫停開放。



康文署解釋，為方便市民，會安排部分設施包括部分體育館、草地球場、壁球場、網球場、牛池灣公園的射箭場、港島東體育館的室內草地滾球場、屯門康樂體育中心，以及伊利沙伯體育館的體育設施及壁球場於年初三（１月27日）重開，詳情已張貼於各場地，並上載康文署網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/facilities/facilitieslist.html）。



除博物館、康體設施外，康文署轄下各表演場地及城市售票網售票處的開放時間亦有變更，多個售票處於新年期間關閉。