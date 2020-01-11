觀塘BABE HERO幼兒遊樂中心突結業　家長斥倉促　套票未用完

前年一名女童在玩波波池期間頭頂撞向池邊，豈料有一口鐵釘致其頭破血流不止，涉事的是觀塘遊樂中心DREAM ROOM，去年中重新出發改名為BABE HERO（寶貝童盟），但去年聖誕節晚在社交網站突宣布因租約期滿，決定在今年1月5日結業。 從宣布至結業只有12日，有顧客投訴當時仍有九張入場門票未使用，多次問及中心職員可如何處理，至結業仍未獲回覆，BABE HERO方面已讀不回的態度令其感無奈，只能考慮向消委會投訴爭取退款。記者曾致電BABE HERO，沒有人接聽。

屈女士表示以多個渠道聯絡中心負責人，至其結業亦未獲回覆處理方法。（受訪者提供）

尚有九張套票未用 疑向消委會投訴

屈女士向《香港01》投訴指，去年9月在朋友介紹下，向BABE HERO購買十送三的一日遊玩票，價值2,500元，有效期至今年9月8日，並指雖然該中心的前身DREAM ROOM曾發生波波池意外，但相信其重新裝修後，安全問題估計已不存在，才放心讓兒子去遊玩。豈料BABE HERO突然宣布結業，但當時她仍有9張入場門票未使用，加上正處內地亦難以馬上把門票用畢，故多次聯絡負責人協商解決方案。

屈說，對方回覆指「需要在1月5號15:30之前使用」，並要求其提供門票的號碼，再研究如何處理，但提供後已沒有進一步跟進，及後透過WhatsApp、在Facebook貼文下留言及私下傳送信息，同樣是已讀不回。她不滿通知結業時間太倉促，令消費者無所適從，電話亦轉到留言信箱，認為對方無意解決問題，考慮向消委會投訴，追討損失。

屈女士仍有9張入場門票未使用。（受訪者提供）

可申請將公司清盤 惟未必可追討

大律師陸偉雄表示，商戶因租約期滿而結業，若其公司同時有其他分店，有關套票使用權應同樣適用；若該商戶在其他地方重新開業，亦可考慮把套票特別處理，讓顧客繼續使用。他說，受影響人士亦可向小額錢債審裁處追討，或要求法庭頒令該公司清盤，但賠償優先權在有抵押的債權人，例如銀行，最後才到消費者，屆時未必能成功追討損失。

翻查資料，BABE HERO的前身DREAM ROOM在2018年5月發生波波池意外，一名女童在波波池嬉戲時撞向鐵釘，導致頭頂受傷流血，需召救護車送院縫針，其家人當時批評該中心場地人員反責怪家長未有照顧子女安全。其後DREAM ROOM關門七天作改善，並向事主真誠道歉及提供慰問金，亦應對方要求撤銷會籍及退還會費。