陳茂波：香港經濟下行壓力大　 料未來數月就業情況惡化　

財政預算案下月便出爐，財政司司長陳茂波今（12日）發表題為「嗡嗡嗡 勤做工」的網誌，提到香港經濟下行壓力巨大，未來數月就業情況料將惡化。另外，政府正面對收入減少但支出增加的情況，即將完結的財政年度更將是15年來首次出現財政赤字，強調如何控制未來的財政赤字，使其不致持續急升，須謹慎行事。

陳茂波在網誌提到，有部份評論形容政府財政儲備豐厚，有能力「大開水喉」，惟相信市民不願意看見政府持續出現大規模「入不敷支」情況，強調如何控制未來的財政赤字，使其不致持續急升，關乎到市民和市場對政府財政穩健度的信心，港元匯率和金融體系的穩定，須謹慎從事。

陳茂波在網誌提到，香港經濟下行壓力巨大，未來數月就業情況料將惡化。（資料圖片）

他指，有關財政預算案的諮詢工作正密鑼緊鼓地進行，近日相繼與不同的業界團體、專業界別、政黨、智庫及商會等代表會面，討論到不同行業、界別、以至社會整體正在面對的挑戰，亦交流對本港經濟及政府財政狀況的看法。

他亦經常透過不同方式走入社區，了解市民對預算案的期望。他指，如何妥善管理公共財政及運用資源，從來都不容易，因此，在每一場的諮詢會及交流中，都抱持開放態度，希望廣納意見；面對還有一個多月便會發表新一年度財政預算案，將繼續多聽不同意見，以求集思廣益。