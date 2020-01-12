【逃犯條例】馬時亨：見到「街頭做嘢」的學生　作為父母很擔心

由青苗基金主辦，獅球教育基金會全力支持的香港傑出學生選舉2018/19今日（12日）舉行頒獎禮，以表揚11位傑出學生對社會的貢獻。11位得獎學生均來自不同成長背景，且有獨特成長經歷。 香港教育大學校董會主席、港鐵前主席馬時亨擔任主禮嘉賓，他發言時提醒學生「不要忘記父母無條件的付出」，並指最近電視上見到「街頭做嘢」的學生，「作為父母很擔心」，又指「不管理想多高尚，家長都會好擔心。父母無條件為你付出，你們要令他們以你為榮。」

馬時亨認提到，心中只得自己、不貢獻社會的人是失敗的，望學生勿忘對社會的責任。（袁澍攝）

本屆傑出學生選舉共有368名學生、來自116所學校參加，參加者須通過筆試、2日1夜的評選營、決選生分享和面試等多重考驗。由初選評審團選出37名同學進入決選，最後再由專業評審團評選，誕生出今屆8男3女的傑出學生。

獲獎不要忘記家長無條件付出

主禮嘉賓、香港教育大學校董會主席馬時亨表示在得獎學生身上看到希望，他們不單單成績優異，而且熱心公益、理想遠大。他提醒獲獎學生，不要忘記家長無條件的付出，並表示自己最近在電視中看到許多在「街頭做嘢」的學生，「作為父母，好擔心」，他表示「不管理想多高尚，家長都會好擔心。父母無條件為你付出，你們要令他們以你為榮。」

8男3女榮膺傑出學生。（袁澍攝）

馬時亨：心中只有自己 不貢獻社會的人是失敗的

馬時亨強調頒獎典禮的標語「Giving is outstanding 」，指心中只有自己、不貢獻社會的人是失敗的，強調如果沒有社會，便無法培育出人才。他表示，有不少學生立志做醫生、律師，但提醒他們不要只為了賺錢而忘記了責任。他提及全力支持選舉的獅球教育基金主席洪克協，「他雖然不是全港最有錢，但是我非常尊重他。」