六合彩8500萬頭獎無人中　下期延周四攪珠　一注獨中料得1.3億

馬會繼於1月2日舉行的六合彩新年金多寶，5,000萬元頭獎無人中，上周二（7日）舉行的攪珠再度無人中頭獎，多寶累積至7,258萬元。由於再次出現巨額頭獎獎金，馬會取消上周四（9日）的攪珠，延至今晚（12日）舉行，估計頭獎10元一注獨中，可捧走8,500萬元，過個肥年。

投注晚上9時15分截止，總投注額為155,508,613元。

今期頭獎又無人中，多寶累積至9,580萬元，估計頭獎10元一注獨中，可得億元巨款過超級肥年。馬會公布，估計下期頭獎基金達1.3億元。