六合彩8500萬頭獎無人中　下期延周四攪珠　一注獨中料得1.3億

撰文：張嘉敏
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馬會繼於1月2日舉行的六合彩新年金多寶，5,000萬元頭獎無人中，上周二（7日）舉行的攪珠再度無人中頭獎，多寶累積至7,258萬元。由於再次出現巨額頭獎獎金，馬會取消上周四（9日）的攪珠，延至今晚（12日）舉行，估計頭獎10元一注獨中，可捧走8,500萬元，過個肥年。
投注晚上9時15分截止，總投注額為155,508,613元。
今期頭獎又無人中，多寶累積至9,580萬元，估計頭獎10元一注獨中，可得億元巨款過超級肥年。馬會公布，估計下期頭獎基金達1.3億元。
最新一期六合彩將於今晚（12日）攪珠，由於上兩期均沒有人中獎，令今期頭獎基金累積至8,500萬元。
六合彩攪珠9時半舉行，攪出號碼為：5、17、35、37、42、49；特別號碼：39。
今期頭獎又無人中；有6.5注中二獎，每10元一注派彩1,193,790元；212注中三獎，每10元一注派97,600元。
下期攪珠延至周四晚（16日）舉行，周二晚（14日）不設攪珠，以便有更多時間讓市民下注。
最新一期六合彩將於今晚（12日）攪珠，頭獎基金累積至8500萬元。（資料圖片）
新春金多寶年初四攪珠
今晚落空也不用失望，一年一度的新春金多寶將於年初四（28日）晚攪珠，馬會稍後將公布金多寶金額。去年豬年新春金多寶頭獎基金高達1億元，由六注瓜分，每10元一注派彩16,661,140元。
去年豬年新春金多寶頭獎基金高達1億元。（資料圖片）