【法律年2020】馬道立直言見暴力不開心　指法庭保安要「醒目啲」

擔任終院首席法官的馬道立，將於明年初退休。離任在即，遇上本港社會上最嚴重的警民衝突，馬道立坦言近月並不好受，「日日電視睇啲野都係唔開心」。而示威波潮並開始波及法院和法官，馬官坦言「汽油彈果啲，大家都係擔心」，法院保安或要加，要「醒目啲」，又強調不接納對法官的人身攻擊。

馬道立在演辭稱應是最後一次在法律年開幕致辭，但見記者時則稱，亦不是最後一次同大家對話。(李澤彤攝)

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就反修訂的示威浪潮已持續約7個月，似乎尚未有完全平息跡象。作為本港法官之首，馬道立坦言：「睇左好多嘢你可以話係唔開心既野。」被追問何謂「唔開心既野」，他進一步解釋：「你日日電視睇啲野都係唔開心...睇到暴力，可以話unfortunate(不幸的)。」

或要加強保安

而示威者針對的目標，近期更擴及至部份法院和法官，不少法官遭人視為「紅底法官」。馬道立指近期法院的破壞，法院或要加強保安，謂：「嗰啲汽油彈果啲，大家都係擔心架啦，咁我地大家都要計劃架啦，要醒目啲，我地既保安可能要加強。」

不能接受人身攻擊

他又指，近期法官處理很多高調的案件。而以往對法官的人身攻擊比較少，但近期較多。他強調不能接受人身攻擊，又指不少人因不滿意後果，才作出相關批評。惟馬道立認為整體而言，大部份香港市民相信法治。

強調要維持法官水平

馬指示威的相關示威案件增加，無疑對法庭運作有影響，惟他不擔心人手短缺的問題，更承認有「少少壓力」。他指要處理相關案件，但他強調要維持法官的水平。

擔任終院首席法官約十年，他形容自已：「做左首席法官好多希望，今日都好多希望，對社會、對人有信心。」

示威期間，高院門外疑遭縱火，有消防員到場。（資料圖片/王譯揚攝）

郭榮鏗認為不應輕易增加法官數量

對於馬道立法律年開幕陳詞時提到或要延長開庭時間審訊，立法會議員、公民黨郭榮鏗認為，律政司應於行政方面盡快處理，但稱沒有收到消息需成立特別法庭，而現在已成立專責工作小組研究法庭如何迅速處理案件，他相信現有機制能處理問題。他又指，被委任處理案件的法官的司法質素比一切重要，而且處理人手永遠不夠，不可能為了增加人手而輕易增加委任法官數量。