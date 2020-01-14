【鼠年2020】市民旺角滙豐排長龍換新鈔　銀行再早半小時開門

農曆新年將至，不少市民均會準備封利市。本港三間發鈔銀行今日（14日）起提供新鈔和「迎新鈔」兌換服務，市民可以在滙豐、渣打、中銀分行兌換。其中，滙豐和渣打今日至21日（下周二），旗下所有分行將提早1小時於早上8時開始服務。 不少市民今早到匯豐銀行旺角分行排隊兌換新鈔。銀行原定早上八時開放，惟排隊市民眾多，職員在早上七時半安排市民分批進入銀行。

匯豐銀行提供的新鈔套裝內有1000張20元及20張50元。（麥凱茵攝）

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滙豐銀行今年一如以往推出3,000元的新鈔套裝，內有100張20元鈔票及20張50元鈔票；市民可以直接排隊兌換套裝，免卻等候時間。

另外，滙豐銀行旺角分行早前受到示威者的破壞及縱火，惟今早分行保安未見加強。銀行的外圍繼續用白色圍板作保護，有約十名保安員在場維持秩序，數目與去年相約。

不少市民今早到匯豐銀行旺角分行排隊兌換新鈔。（麥凱茵攝）

金融管理局早前提醒，「迎新鈔」即雖舊仍新的鈔票，本港流通鈔票的新淨程度一向非常高，外觀完好的舊鈔完全適合用作封利市，而「迎新鈔」的供應也非常充裕，鼓勵市民繼續使用。

不少市民今早到匯豐銀行旺角分行排隊兌換新鈔。（麥凱茵攝）

陳先生今早八時來到銀行兌了一萬元。（麥凱茵攝） 陳先生今早八時來到銀行，等待了約半小時便成功兌換鈔票，兌了一萬元。市道不好減少利市銀碼？他認為，現時市況已經平穩，「唔擔心，都係派20蚊一封，小輩開心最重要！」

陸先生今早八點來到匯豐銀行旺角分行，等待30分鐘成功兌換20000萬元的新鈔，認為銀行安排妥當、快捷。但對於銀行以白色圍板封着大門，他感嘆說：「唔似一銀行係咪，你哋覺唔覺得好羞愧？」認為香港人來年要團結，不要暴力。



用了6000元兌新鈔的黃小姐，她不擔心來年的經濟下行，而要減少利市的銀碼，揚言「錢搵嚟要嚟洗嘅」，主要封利市給子女、孫兒。