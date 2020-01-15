【DSE】城大推彈性收生　整體成績佳、核心科失手仍有望讀大學

距離文憑試主科開考不足兩個月，城市大學公布，將於2020/21學年採用新彈性收生安排，本地生只要將指定城大課程放在聯招名單首三志願，且面試表現良好，即使在文憑試個別核心科目「失手」未達基本入讀大學要求，但整體成績優良亦有機會獲取錄。

香港城市大學。（資料圖片）

城大新安排下，文憑試生即使在四個核心科目（中、英、數及通識）中，有一科成績低於課程入學要求一級（如有一科語文只獲2），只要連同兩科選修科達到分數要求，亦有機會獲得取錄。



以近年熱門的獸醫學學士課程為例，即使考生其中一科核心科目未達入學最低要求，但「4+2」成績合共達32分或以上，經城大課程入學委員會審批後，考生仍有機會得到錄取，甚至獲頒學院級別獎學金。

彈性收生安排適用於工學院、理學院、數據科學學院、能源及環境學院、商學院、人文社會科學院、創意媒體學院、法律學院及賽馬會動物醫學及生命科學院。

城大彈性收生安排的收分要求如下：

香港城市大學將於2020/21學年採用新彈性收生安排。（城大提供）

須注意，申請人須將相關學院課程放在JUPAS的組別A，而且面試表現良好。至於申請修讀工學院課程的學生，須在兩個與STEM有關的科目（生物、化學、物理、數學、數學延伸部分M1或M2、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技或設計與應用科技）中取得良好成績。

而彈性安排下入讀城大的學生，若成績達到城大要求，可同時獲得「城大香港精英獎學金」，詳情可留意城大網頁。