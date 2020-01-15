政府核准警務處逾3.19億逾時工作津貼　警隊本財年開支逾200億

保安局早前向立法會財務委員會表示，在去年6月至11月，警務處平均每人獲發8.6萬元「超時工作津貼」，相關開支總共約為9.5億元。惟保安局局長李家超今日（15日）書面回覆立法會議員楊岳橋相關款項時，指財政司司長按照《公共財政條例》第8條轉授的權力，修改對涉及警務處核准開支預算，當中包括約3.19億元應付逾時工作津貼的實際開支。而至今警隊實際開支為200億3千6百萬元。

保安局局長李家超今日（15日）書面回覆立法會議員楊岳橋表示，財政司司長按照《公共財政條例》第8條轉授的權力，對涉及警務處核准開支預算的修改，當中包括約3億1900萬元應付逾時工作津貼的實際開支。（資料圖片）

楊岳橋指出，在2019-20財政年度之初，警隊的原來預算為196億6千2百萬元，較往年為高。而李家超書面回覆時提及，警隊至今實際開支為200億3千6百萬元。由於今個財政年度尚有約一個季度才完結，楊岳橋質疑警隊實際開支仍有機會在未來2個月內大幅增加。

楊岳橋批評，特區政府有「拆件上」的習慣，將大額撥款分拆成不超過1千萬元的款項，以轉授權力批出，質疑目的為繞過財委會監察。（資料圖片）

另外，李家超透露在今個財政年度，財政司司長通過《公共財政條例》的轉授權力，批出3億1千9百萬元應付警隊逾時工作津貼的開支。值得注意是，政府在上月13日的財委會曾披露在過去半年，警隊有約1.1萬警員每月領取加班津貼，而相關開支總共約9.5億元。楊岳橋指，當中相差6億多元，目前仍未明。

根據《公共財政條例》第8條，財委會可轉授其權力予財政司司長，批出1000萬元以下的撥款。楊岳橋批評，特區政府有「拆件上」的習慣，將大額撥款分拆成不超過1000萬元的款項，以轉授權力批出，質疑目的為繞過財委會監察，促請特區政府增加透明度，交代加班津貼的資金來源及撥款程序。