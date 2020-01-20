培愛學校弱智童稱廁所受虐　校方：按教育局要求不透露調查內容

專接收肢體傷殘學童的屯門培愛學校去年一名弱智學童被學校社工將頭撞牆，社工最終襲撃罪成。 有該校學童父親再投訴，稱弱智學童再被一名培愛學校教學助理於廁所虐待。父親多次向學校及教育局投訴，但學校在未有調查結論前，仍安排涉事職員看管男童，而有關投訴至今未獲正面回覆。張超雄認為受虐指控嚴重，學校不應安排雙方接觸。 校方回應指，已作內部調查，惟按教育局要求而並未透露調查報告內容。教育局則指，一直與涉事學校及家長聯絡，會按既定程序處理投訴。

明父說：「第一次聽到明仔這樣說（受虐），我覺得好驚訝，以及更加不相信學校。」（盧翊銘攝）

屯門培愛學校為專接收肢體傷殘學童的特殊教育學校，約兩年前被揭有學校社工將一名患有輕度弱智、自閉症、過度活躍症及左邊身體痙攣的男童，撼頭埋牆作懲罰。該名社工事後被控襲擊罪成、僅被罰款5,000元，現已從培愛學校離職。

然而，至今年五月底，該學校通知學童父親，指其子明仔（化名）在校內咬傷學校教學助理。明仔後被送到葵涌醫院兒童及青少年心理治療科治理，至今留院。

五月時，學校通知學童父親，指其子明仔（化名）在校內咬傷學校教學助理。明仔後被送到葵涌醫院兒童及青少年心理治療科治理，至今留院。（盧翊銘攝）

子稱摸職員胸部 警稱須調查其子非禮

明父於八月底才獲兒子告知，當天情緒波動是因觸碰到李姓姑娘胸部，之後被另一名陳姓教學助理帶到洗手間，將他的頭部按下載滿水的洗手盤中懲罰。明仔激烈爭扎，咬傷該名教學助理。

明父指，「第一次聽到明仔這樣說，我覺得好驚訝，以及更加不相信學校」，翌日逐往深水埗警署報警，並錄取口供。惟父指，警員其後向他稱，警方若要調查該案件，必須先以非禮罪拘捕明仔。為保護患有自閉及弱智的兒子，他同意銷案。

五月時，學校通知學童父親，指其子明仔（化名）在校內咬傷學校教學助理。明仔後被送到葵涌醫院兒童及青少年心理治療科治理，至今留院。（盧翊銘攝）

父向學校及教育局投訴職員虐待 至今未獲回覆

仔自5月至今住院，曾回校試堂。然而，父親從學校發放的學生表現紀錄發現，明仔所指控的陳姓教學助理仍有直接接觸其子，包括與另一名職業治療助理負責於午膳時間看管明仔，並紀錄指「（明仔）表示想打人及吐出蘋果」。父親曾以電話向學校社工投訴，未獲回應；他10月底再向教育局發信正式投訴。他要求局方作獨立調查，指明不希望局方將投訴轉交學校。教育局同日回覆指會了解及跟進清況。父親數日後再致電教育局高級學校發展主任跟進。

明仔父親從學校發放的學生表現紀錄發現，明仔所指控的陳姓教學助理仍有直接接觸其子（盧翊銘攝）

張超雄：指控嚴重 學校應避免該職員及該學生接觸

社福界工黨立法會議員張超雄認為，上述指控嚴重，學校有責任將內部調查結果報告教育局、家長及其他學校職員。但由於指控嚴重，即使未有其他證據確立屬實，若其並非明顯惡作劇或謊言，學校亦應避免涉事職員與該學生接觸。

校方指已作內部調查 惟未透露調查內容

辦學團體基督教服務處發言人，並無正面回應明仔曾被按頭下水的指控。服務處回應指，明仔當天曾情緒持續激動及有大便沾污身體和衣服，於是在多名職員協助下到洗手間清潔及更衣。服務處確定被指控的職員陳姑娘當時在場。但明仔自稱曾觸碰敏感部位的李姑娘，事發當天沒有上班，與明仔的指控有出入。

校方就指，陳姑娘屬資深員工，學校未有安排她單對單看管明仔。校方續指，學校在9月初展開內部調查，11月再接到教育局要求學校直接向局方提交內部調查報告；局方其後指示由於警方仍在調查中，為免妨礙司法公正，校方暫不需要提交報告，由局方直接回覆家長。但教育局之後未再指示學校如何繼續跟進，故投訴內容及調查結果不方便透露。

明仔父親從學校發放的學生表現紀錄發現，明仔所指控的陳姓教學助理仍有直接接觸其子。（盧翊銘攝）

教育局稱會按既定程序處理

教育局發言人則指，局方一直與明仔的學校及家長保持聯絡，若接獲提出與學校有關投訴，會按既定程序，在得到投訴人的同意下，轉介至該學校跟進，並由學校直接回覆投訴人；而學校須把覆函副本送交教育局備考。