黑客利用AI尋目標　微軟預測四大網絡安全趨勢

網絡威脅和攻擊日益猖獗，繼近年國泰航空及環聯信貸發生大規模資料外洩後，近日大新銀行信用卡資料亦懷疑遭盜取，恐引致商業損失甚至影響市民生活。 微軟香港區域科技長許遵發預測，今年網絡安全有四大趨勢，包括企業及黑客均增加對AI﹙人工智能﹚的運用，業界對流動裝置及第三方程式需更重視，使用雲端及AI整合全球網絡安全資訊，以及引入「零信任」保安系統。

許遵發指出，隨着技術發展，網絡攻擊模式愈趨複雜，破壞性亦大增，數據外洩平均對企業做成400萬美元的損失，網絡安全將是企業專注的一大範疇。

預測：企業及黑客雙方均加以利用AI

他預測，越來越多企業會運用AI技術，更全面分析網絡活動，迅速識別異常活動。但他提醒，黑客方面亦將加以利用人工智能，尋找安全漏洞及防禦較弱的公司作目標，並製作更多新型惡意程式，增加病毒偵測難度。

許遵發指出，隨着技術發展，網絡攻擊模式愈趨複雜，破壞性亦大增，網絡安全將會是企業專注的一大範疇。﹙陳嘉慧﹚

而結合AI及雲端技術就是應對方法之一。許遵發解釋，連接公有雲端及企業內部私有雲端的混合雲，可以讓AI更快了解全球的網絡威脅狀況。此外，公用雲端一般亦提供不佔用流量的安全措施，如登陸位置檢及或輔助身份險證等，協助企業保障內部數據。

業界合作保護第三方裝置及程式

許遵發亦預計，企業將更加重視第三方裝置及程式對自身系統的威脅。他解釋，該些裝置及程式若沒有足夠防護及適時更新，就算企業對自身系統有充份安全保障，都會讓黑客有機可乘，作為應對，IT服務供應商需與業界合作，整合資安訊息及提供更全面的保護。

他又預期，「零信任」保安系統將取代傳統密碼認證。所謂「零信任」，即系統不會相信任何外圍資訊，要求用家多重驗證，就算有不法份子攻入企業防火牆，系統仍會要求對方通過身份險證，才能讀取敏感資料，大大降低身份盜用的風險。