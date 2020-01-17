維園年宵不設乾貨攤位　皇仁學生改參與藍屋年宵市集

每到農曆新年，不少學生或青少年團體均會在年宵市場一嘗創業滋味。今年有別以往，食環署取消全港年宵市場的乾貨攤位，或影響學生無法創業。 皇仁書院年宵籌委會由2012年開始於維園年宵市場擺檔，已成為該校薪火相傳的活動。受乾貨攤位取消的影響，籌委會今年決定另辟蹊徑，改為參與藍屋年宵小市集。

聖雅各福群會「We嘩藍屋」為香港首個「留屋留人」的歷史建築保育計劃，目的為延續社區人情，重塑唐樓多元生活文化。團體將於2020年1月18日至24日，舉辦2020庾子年「金鼠跳青松」藍屋年宵小市集，屆時市民可到場感受有別於維園的舊區氣氛。

其中，皇仁書院參與了藍屋年宵小市集的五號攤檔，名為「皇者仁風妙妙屋」，將售賣具皇仁標誌的棒球衣、鼠年公仔、文件夾、貼紙，一共四款產品，以香港本土為主題，印上廣東歌詞及香港特有的街景，以勉勵香港人努力生活。

籌備年宵遇困難 靠滿腔熱誠解決

皇仁書院年宵籌委會主席張崇徽表示，當得知今年維園年宵取消乾貨攤位時，感到頗為失望。他們曾考慮在學校停車場舉行聯校賣物會，但考慮後各項因素後最終放棄，延至12月底才確定參與藍屋年宵市集。

他解釋，藍屋與皇仁學生淵源深厚，每屆中一學生的專題研習，都與藍屋的活化保育有關，加上皇仁校服供應商亦位於藍屋對面，因此他們對藍屋抱有深厚感情，期望能成為保護藍屋的一份子。

他續指，雖然今年能延續年宵擺攤位的傳統，但由於時間倉促遇到困難，特別是臨近農曆新年，廠方不願接單或是減少製作量。另外，一月正值學校考試，他們需要同時兼顧學業與籌辦攤位，幸好在成員的努力與滿腔熱誠下，問題已順利解決。