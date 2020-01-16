【土製炸彈】控方指調查有突破性發展　技工漏夜被帶上庭提堂

警方前日在旺角發現疑似土製炸彈後，在上水一村屋發現疑似爆炸品實驗室，並拘捕一名29歲男子，今即控告他製造爆炸品罪名，更趕緊在晚上於粉嶺法院提堂。控方直認，因為今午在被告家中農田搜出列性爆炸品，令案件有突破性發展，認為有足夠證據，須緊急上庭，裁判官按控方要求，把案押後至4月14日再提訊，被告須還柙看管。

被告黃偉然，29歲，報稱機械技工，被控一項製造爆炸品罪，指他在今年1月，在上水沙石角道一條村內製造裂性炸藥DNT。

晚上9時許才正式處理

終院首席法官馬道立本周初法律年開幕致辭時，才提到法庭或延長開庭時間，法庭不足一星期便即開夜庭處理緊急案件。原定晚上8時開庭，惟被告聘用私人律師，法庭最後在9時多才開庭處理。

調查有突破性發展急提堂

主控官在庭上稱，被告在今年1月14日被捕，警方今午調查時，在被告家中的農田搜出100克列性炸藥DNT，由於這突破性發展，認為有足夠證據並有必要須緊急上庭。

需時作化驗及進一步調查

控方又稱，現需時化驗該些懷疑炸藥及原料等，又指調查時檢獲的計時器、實驗室儀器、硝酸、硫酸、黃色粉末等，以至被告的電腦及電話，均需作檢驗及進一步調查。

控方指有人認製造DNT

控方又指，調查中有人認製造DNT及指出原材料的來源地，但辯方指這些供詞均在被告家人全部被捕後，才在他的第二次會面錄影中提到。

辯方稱也不知緊急提堂

辯方律師對於控方突然提堂亦有微言，並稱警方原本表示今天不會上庭，後來從記者口中得知被告會緊急上庭，他又指被告曾要求見律師，但被要脅稱：「做死你太太媽媽。」

裁判官聽罷雙方陳辭後，將案押後13星期至4月14日再提訊，被告不准保釋。