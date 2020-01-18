香港警方欲引入電槍　美國千人被電死亡　法警曾同用催淚劑致起火

有報道引述消息指，警方正在研究引入電槍，作日常執行職務之用。早前警務處處長鄧炳強被追問是否正研究引入電槍，他無否認，指希望找到可替代真槍的武器。 參考各地資料，雖然不少地方的警察都能使用電槍，但其安全性引來不少關注。路透社曾發布調查報道，整理美國自2000年代初警方廣泛使用電槍後，已造成1,081人死亡，當中年紀最輕的只有15歲；死亡個案中，超過100宗電槍是致死原因。而在法國，曾有警員對一名人士同時使用電槍及催淚劑，最後他渾身起火。英超前球星艾堅遜（Dalian Atkinson），2016年被英國警員用電槍擊斃，涉案警員去年被控謀殺。

▼圖解電槍使用情況▼

使用電槍時，槍內會發出兩支類似飛鏢及連繫電線的物體，並釘在人體上，透過釋放電壓擾亂神經系統。（法新社）

哪些地方可使用電槍？

在美國、澳洲、英國英格蘭及威爾斯、巴西、新加坡等地，警方都能使用電槍。不過，倫敦並非每名警察都可配有電槍。

▼法國警察曾同時使用電槍和催淚劑 致疑犯全身着火▼

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電槍原理

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全球較常見的執法電槍為Taser，由美國公司製造。

電槍有不同型號，但並無子彈。在發射時，可將兩支類似飛鏢及連繫電線的物體，釘在人體時，即使隔着衣服放出強大電壓。

可使用範圍

根據澳洲新南威爾斯州的指引，背部為首選目標區域，應盡量避免對準頭部；其次為身體下方，應盡量避免面部、腹股溝及心口。

而英國使用電槍前，則需先發警告並考慮風險因素，包括目標倒地、窒息風險等。

2013年7月，教宗方濟各訪問巴西里約熱內盧，警員以電槍射向一名示威者。（法新社）

被擊中的感覺

澳洲新南威爾斯州的指引表示，當擊中腰圍上方及下方位置時，電槍能發揮最大功效。

路透社曾報道，一名男子被電槍擊中後，他的背部發痛，渾身發抖。他形容腦袋猶如不斷被搖動、身上每一吋承受更大痛苦。當中槍後，他隨即跌倒，面部率先落地，四隻牙齒脫下。電槍的鉤更因插得太深，最後須以手術移除。

過去亦有人被電槍制服後心臟停頓，甚至事後腦部受損。而在法國，曾有警員對一名人士同時使用電槍及催淚劑，最後他立即渾身起火。

美國致逾千人死亡 英國有18人死亡

美國：

路透社曾發表調查報道，統計美國自2000年代初開始使用電槍，有1,081人被電槍擊中後死亡，當中有九成的死者被電擊時，手上並無持有武器。而在2018年，單年已有49人被警方用電槍擊斃，數字與早兩年相若。

路透社又指，在1,081宗個案中，至今有163宗（約15%）裁定電槍為致命主因或促成原因（contributing factor）。路透社的資料庫，每個個案都可鏈接到相關新聞。

英國：

根據國際特赦組織的報告，英國共有18人被警方以電槍擊斃。

路透社調查報道，統計美國1,081人被電槍擊斃。路透社的資料庫，每個個案都可鏈接到相關新聞。（路透社）

部份死亡個案

1. 據路透社資料，在美國的千多宗個案中，最細年紀的死者僅15歲。

2. 路透社又指，另有個案為16歲男子。警方供稱Robert Mitchell在2009年4月10日於車上截查期間突然狂奔離開，故對其使用電槍。不過，Robert Mitchell的媽媽則批評，兒子有學習障礙，且沒有犯罪紀錄，警方的做法是「謀殺」。事件在美國密芝根州引起了過百人抗議，最終政府在2012年10月向Robert Mitchell的家人賠償約210萬美元（約1,638萬港元）。

3. 曾效力英超球隊阿士東維拉的前鋒艾堅遜（Dalian Atkinson），2016年在父親的寓所與警員爭執，被警員發射電槍，艾堅遜送院搶救90分鐘後不治。發射電槍的一名警員，2019年被控謀殺，另一警員被控襲擊。艾堅遜親人在庭上表示，他心臟較虛弱需服藥。艾堅遜在1991至95年效力阿士東維拉，曾於1994年聯賽盃決賽攻入一球，助球隊擊敗曼聯。他在2001年掛靴，之後傳出心臟及腎臟出現問題。

2020年1月，美國警察向一名在女友家中持刀恐嚇的男子發射電槍。圖為警員隨身攝影機拍攝影片截圖。（康涅狄格州警察局 / 美聯社）

電槍的關注

裝有心臟起搏器婦人 被電槍點擊而死亡

國際特赦組織曾表示，電槍易於濫用，因為電槍只需按鈕就能做成嚴重痛苦，更不會留下實質痕迹。而聯合國兒童權利委員會，亦曾表明應立法禁止對兒童使用電槍。

國際特赦組織又指，過去有醫家專家對電槍表示關注，特別是心臟病患者或受某些藥物影響的人。而醫學雜誌亦曾記戴，利用豬隻作實驗時，證明電槍可能會破壞心臟。根據外電在2010年報道，有一名婦人被警察使用電槍後身亡，屍檢顯示，她是心臟病患者，且有心臟起搏器。

警務處處長鄧炳強周四（16日）出席中西區區議會會議，會後被問到是否會引入電槍，他沒有正面回應，僅指警方正在研究一些新武器，用作替代開真槍，減低警方所使用的武力層次。他說警方一直有檢討武器、器材、戰術，而引入新武器的原則是安全及增加行動效率，現時希望找到有武器可以替代開真槍，減低警方所使用的武力層次，「對於有人誤解我哋提升武力，係絕對錯誤，我哋係想透過搵新武器，替代開槍，咁就唔使開槍。」

他被記者追問，是否正研究引入電槍、何時會使用、多少名警員會配備電槍，以及電槍殺傷力是否足以致命等問題，但他並無回答並轉身離開。