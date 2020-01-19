【1.19】劉頴匡會見傳媒後　即遭多名警員高調拘捕帶走

民間集會團隊原定今日（19日）舉辦「天下制裁」遊行，惟遭警方反對，上訴亦被駁回，最終只能在遮打花園舉行集會。不過，在集會期間卻爆發衝突，最終被腰斬。 民間集會團隊發言人劉頴匡晚上於灣仔會見記者後交代情況，隨即有十多名防暴警察和便衣警員將他截停，並以「煽動群眾情緒」及「違反不反對通知書」為由，將他帶走拘捕並帶到警署。

1月19日，多名市民出席遮打花園的集會，劉頴匡指要以集會人數表達對警方不批准遊行的不滿。(歐嘉樂攝)

稱至少15人萬出席集會

劉頴匡在晚上7時許於灣仔會見傳媒，稱今日至少有15萬人參加遮打花園的集會，認為警方若無腰斬集會，人數將會有更多。

劉頴匡又指，在他宣布終止集會之前，糾察曾收到警民關係組通知，指附近有衝突發生。不過，由於現場太擠迫，糾察難以處理，故他們在知會警方後，立即呼籲市民盡快向金鐘站方向離開，以騰出空間讓糾察處理。然而，隨後突然有便衣警員突然進入遮打花園，要求他終止集會，惟他指警員無出示委任證。

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1月19日，有便衣警員疑被私了頭破血流。事後劉頴匡解釋，警員曾拒絕出示委任證，激發在場人士情緒。(羅家晴攝) 認為警方需為混亂負全責 劉說，當時他曾表明，若他願意出示證件，他們將會合作宣告終止集會，但幾經擾攘、引來圍觀後，他才願意快速展示委任證。劉批評，他們激發在場人士情緒，而警方更只派數名警員到場，後來更發射催淚彈，危害公眾安全。 劉認為，集會會出現混亂，是因為警方反對他們舉辦遊行，令市民擠迫在同一地方，容易引發衝突，認為警方需要為事件負上全責。

１月１９日，劉頴匡於灣仔會見傳媒後，警方到場並拘捕他。（羅家晴攝）

會見傳媒後隨即被捕

不過，當他會見傳媒後，突然卻有十多名防暴警察和便衣出現截停他，並將他帶上一架白色私家車拘捕。

民間集會團隊另一名發言人林先生其後指，對警方的指控感到費解。他表示，當時警員以兩個罪名將他拘捕，包括「煽動群眾情緒」，以及違反不反對通知書中「不能逼爆遮打」的條款。他說，對此表示費解，又認為警方「完全唔合理」。他說，要求警員出展委任證是公民權利，又稱當時遮打道尚未逼爆。他亦認為，警員高調拘捕劉頴匡，是要打壓集會自由。