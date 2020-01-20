時代廣場求禁街頭表演者演出　官稱將批正式禁制令

時代廣場兩年前入禀申請禁制令，禁止音樂人李冠傑和其他表演者在該大廈的公共空間進行街頭表演，而高院同年批出臨時禁制令，禁止李以外的其他表演者於時代廣場進行表演，直至。案件今(20日)在高院處理時，法官表示將批出正式禁制令，將以書面頒發裁決。

街頭表演者李冠傑已承諾不會在時代廣場表演。（資料圖片）

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原告為時代廣場有限公司，被告依次為李冠傑經營的「JL Music」，以及不合法佔用和阻塞時代廣場公共空間的表演者。首被告今日未有出席聆訊，原告代表在庭上透露露，首被告已沒有律師代表。

法官於2018年已頒下針對次被告臨時禁制令，但因首被告表示會抗辯，該臨時禁制令生效至抗辯聆訊有結果為止，但首被告亦承諾不會在原告的地方作街頭表演。而除禁制令外，原告亦要求法庭聲明，街頭表演不符合契約准許的「靜態康樂活動」。

法官今指，法庭已批出臨時禁制令，查問原告是否仍然需法庭作出聲明，又問何謂「靜態康樂活動」。原告的律師回應指，聲明對其他公眾有阻嚇作用。律師又指，「靜態康樂活動」應屬休閒的康樂活動，只需有限的設備，及對周遭產生有限的聲浪和影響。惟街頭表演製造一定的聲浪。

惟法官表示對於是否作出聲明有保留，指案件未經審訊，同時禁制令已對被告有阻嚇的作用。法官表示，將會批出禁制令。

案件編號：HCA2244/2018