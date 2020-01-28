【開放數據】政府首年推多項民生實時數據　最受歡迎十大是......

政府推出開放數據新政策滿一年，共推出700多項數據集，當中不乏與民生相關的數據，如新巴、城巴及港鐵到站時間、實時泊車位空缺等。 2019年最受歡迎數據集包括交通情況快拍圖像、本港地區天氣報告、坐標轉換應用程式界面等。運輸署、天文台及地政總推出多項大眾關注的實時數據，數據下載次數位列前三。 政府資訊科技總監辦公室（資科辦）早前公布，80多個政府部門已發布第二份年度開放數據計劃，預計今年將發放逾220個新數據集，當中至少有23個API﹙應用程式界面﹚、28個地理空間數據，值得注意的數據集包括分區天氣、實時咪錶車位。 專頁製作：簡浩德

政府去年推出開放數據新政策，要求各部門以機器可讀格式發放數據，供市民及業界免費下載使用。《香港01》自去年起，每月檢視「資料一線通」網站，並特製儀表板展示數據集發放情況。

▼開放數據儀表板 附數據集精選▼

開放數據政策過去一年，政府部門合共推出760多項數據集。資科辦統計包括API讀取在內的下載量，去年最多人下載的數據集包括第一位的交通情況快拍圖像，其次為本港地區天氣報告、坐標轉換應用程式界面等。

公布最受歡迎數據十大

資科辦表示，大眾關注的實時數據會較受業界歡迎，下載量亦較高；至於用作科學或社會研究的數據集，下載數量則相對少。資科辦數據顯示，去年各個政府部門中，運輸署、天文台及地政總有多項市民常用的實時數據，數據下載量位列前三。

「資料一線通」2019年最多人下載數據集為「交通情況快拍圖像」。﹙香港01製圖﹚

整體而言，去年數據集由3,300個增加至4,000個，提供機構由60個增至102個，總下載量由36億次增加四至50億次，即平均每日1,360萬次。當中，市民甚為關注、今年8月開放的城巴、新巴實時到站數據，每天下載次數超過190萬次。另外，提供API的數據集增至1,350個，API點擊次數由120萬次大幅增加至2.9億次。

將推出分區天氣API、咪錶實時空缺

另外，資科辦早前公布，各政府部門2020年度開放數據計劃經已發布，預計2020年發放逾220個新數據集，較去年為少。《香港01》初步統計，今年將有至少23個API﹙應用程式界面﹚，以及至少28個地理空間數據集。

新一年度值得留意的數據集包括，每十分鐘更新一次的分區氣溫及濕度API、路邊咪錶實時空置車位資訊，而大量地政規劃數據亦提供GML﹙地理標籤﹚或空間數據格式，包括新界棕地使用及作業情況、賣地紀錄等。