蘇錦樑弟涉欺詐案　女業主買樓未收契　被追債始知樓被押借2千萬

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威，涉私下以客人物業作抵押借貸2千萬元案續審，涉案業主出庭作供，她稱與丈夫長住歐洲及內地，2012年曾委託蘇錦威所屬律師行購入物業，惟3年後仍未收到樓契，但蘇錦威卻曾稱文件失了一頁，叫她到律師樓簽名，直至財務公司上門「追數」，她才發現物業被拿去按揭2次，並借取合共約2千萬元，她向蘇錦威質問時，蘇還對她說：「不用怕，事情沒有你想像中嚴重。」

被告蘇錦威涉擅自以客人的物業作抵押，成功申請共2000萬元抵押貸款(李慧娜攝)。

兩名被告為：蘇錦威（42歲）及蘇潤餘（49歲），同被控一項洗黑錢罪，蘇另被控兩項欺詐及一項使用假文書罪。

買樓後未收樓契

涉案物業業主吳簫作供，吳稱她與丈夫長居歐洲及內地，二人在2012年以偉章國際有限公司名義在港購入單位，作價1130萬元，並由朋友介紹下，委託了梁家樂律師行處理買賣。她曾到梁家樂律師行簽署買賣協議，當時由首被告及另一職員接待她，該職員表示完成買賣後便會將樓契交予她。不過，吳稱一直未有收到樓契。

曾收信件遭首被告取去

吳在2015年曾向首被告查詢，首被告稱需時查證。吳在該年年中收到一封英文信件，她曾問首被告該信所謂何事，首被告只稱「無事」便取去信件。首被告更指相關文件其中一頁遺失了，著吳要補簽文件。

吳及後按首被告指示到中環一間律師樓，但到達後職員卻要求吳宣誓，但吳認為遺失文件非她的錯，拒絕宣誓，惟她仍簽了用作「補樓契」的文件。

被追數始知物業被抵押借貸

同年10月，吳憶述有一名財務公司女職員到她公司「追數」，她從未將涉案物業抵押借貸，對方卻向她出示一份「擔保書」，雖然有關文件上的姓名、住址等資料正確，但她從未簽署過有關文件，於是同日報警，再委託何君柱律師行查證有關事宜。

首被告要求給時間他解決

經查證後，她才發現物業遭兩度按揭，每次貸款為1000萬元，而她與丈夫及二人的公司捲入民事訴訟，更有律師代表處理。她於是向首被告查詢事件，當時首被告還說：「不用怕，事件不是你想像中那麼嚴重」。要吳給時間他解決。首被告後來向吳稱會利用親友的物業去償還1000萬元。

吳又稱從未委託過涉案的黃國康律師行或陳進安律師行代表她，而涉案的董事局會議記錄也非屬其公司會議紀錄的格式。

案件編號：DCCC415/2018