【開放數據】不再誤將PDF當開放數據　資科辦指政府部門認知升

政府首份開放數據計劃文件2019年出爐，這是自2011年政府部門開始在「資料一線通」網站上發放公共數據後，首次要求各部門每年公布開放數據未來計劃。 2020年的開放數據計劃早前發布，負責統籌的政府資訊科技總監辦公室﹙資科辦﹚總系統經理趙善衡接受訪問時表示，開放數據除對外可便利市民及程式開發商外，對內亦加深政府部門對開放數據的認知，如「部門準備第二份計劃時，初版不會再出現PDF。」 此外，資科辦近期亦推出城市儀表板，以互動圖表及地圖展示交通、天氣、公共服務等城市動態，另外在「政府一站通」網站增加聊天機械人，協助市民尋找所需表格。

政府部門去年一共開放700多個數據集，當中有實時更新的交通、天氣數據等，也有多項API﹙應用程式介面﹚及地理空間數據。趙善衡表示，在選擇開放哪些數據時，會以是否圍繞市民日常生活、是否有助推動智慧城市發展等作為考慮因素。

政府部門認知提升 不再將PDF當成開放數據

回顧制訂首份﹙2019年﹚開放數據計劃的「心路歷程」，他說當時先參考國際標準如GOPI﹙全球開放數據指數﹚，找出需要增加的數據種類，並引導討論；其後又舉辦多場工作坊，向其他部門講解開放數據的理念，並示範如何準備數據等。

政策推行一年後，趙善衡認為政府部門皆非常重視這項工作，數據集的數量及質素大大提高。﹙陳嘉慧攝﹚

政策推行一年後，趙善衡認為政府部門皆非常重視這項工作，而且認知大有提升，例如初期因不同理解，有人會認為將數據公開便是開放數據，而現在就更了解何謂常用機器可讀格式，「部門準備第二份計劃時，初版亦不會再出現PDF。」此外，資科辦的一大任務，就是與其他部門商討選用一些常用機讀格式，設定一套標準。

首年收市民意見超過100則 八成獲回應

至於市民可循甚麼途徑提出建議？資科辦高級系統經理王翔表示，「資料一線通」上設有意見欄收集市民意見。他透露，去年收到超過100則意見，政府部門在考慮公帑運用、私隱及法例幾方面後，回應當中的約八成的建議，開放相應的數據集，包括即將在今年年中推出的分區天氣數據，以及在明年第二季發放的小巴實時到站數據。

王翔又說，處方亦會留意社會討論，並在研討會、黑客松等活動中主動了解業界需求，亦會不時跟進部門仍未開放的數據集。

資科辦新推出城市儀表板，以互動圖表及地圖展示交通、天氣、公共服務等實時資料。﹙網站截圖﹚

現時「資料一線通」上的數據多為機器可讀格式，主要用家是應用程式開發商，而為了便利市民理解及使用數據，資科辦新推出城市儀表板，互動圖表及地圖展示交通、天氣、公共服務，以及城市統計四大主題。市民可利用手提或電腦打開儀表板，揀選所需的資訊組合，了解城市動態。

新推出城市儀表板、聊天機械人

市民若要申請護照、駕駛執照等，一般都會在「政府一站通」下載表格。資科辦近期在「政府一站通」上增加聊天機械人Bonny，協助市民找尋所需表格。市民只需輸入問題，聊天機械人便會回覆表格的下載連結，若果輸入的要求未夠清晰，機械人會以一問一答方式引導市民找出表格，現時已可提供74個政府部門多達3,300張表格。

資科辦近期在「政府一站通」上增加聊天機械人Bonny，協助市民找尋所需表格。現時已提供繁體中文，預計今年內推出簡體中文及英文版本。﹙網站截圖）

項目負責人、高級系統經理勞敏明解釋，Bonny結合人工智能及自然語言處理技術，而由於廣東話中有不少別字、中英夾雜的語句，為使回答更準確，故選用AI監督式學習﹙supervised learning﹚，初期需要人手每日微調詞庫，例如因應政府頒報的新政策，迅速加入語句資料。她預期，Bonny有助積累政府服務相關的詞庫，將來可與其他政府部門共享，改善電子服務流程。