赤柱街市小販市場再申改劃　棄酒店方案　擬建7層高餐飲場所　

赤柱街市空地小販市場日前向城規會申請改劃，擬將部分現為小販市場的位置改建為樓高7層的餐飲場所。 該地皮於2016年曾經申請改建為精品酒店，其後被申請人撤回申請。涉及改劃申請的土地由和緯有限公司所持有，其公司董事為發展商裕景興業的相關人士。

和緯有限公司再度申請將小販市場改劃，擬興建為一座7層高餐飲場所。（資料圖片）

涉及改劃申請的地皮位於赤柱市場道、毗鄰赤柱市政大廈，現為小販市場，被劃為商業及「行人專用區／街道」的地方。申請人向城規會申請商業用途地段的高度限制，擬興建一座樓高7層的非住用大樓，將用作食肆、商店及服務行業的用途。

申請人指街道被小販市場「佔領」

申請人指，於過去約40年，被劃為「行人專用區／街道」的地方被鄰近的小販市場「佔領」，無法實現被規劃作休憩用地的用途。由於小販市場可能於未來持續不變，因此改劃方案將成為快速的解決方法，令當區居民及遊客能夠享受區內的開放空間。申請人稱，已就擬議方案從規劃、城市設計、交通及污水等角度作評估，已確保符合當區情況。

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涉及是次申請的土地曾於2016年向城規會提出改劃申請，當時擬興建一座樓高8層、提供30個房間的精品酒店。當時的申請同樣建議將部分行人專用區範圍納入酒店發展，以舒緩赤柱酒店房間和服務行業不斷增加的需求。不過，相關的申請其後被申請人撤回。

董事為裕景興業相關人士

翻查土地註冊處資料，土地由和緯有限公司所持有，而該公司董事為陳永涵及陳延答。陳永涵為發展商裕景興業創辦人陳永栽胞弟，而陳延答所持有的公司過往曾參與裕景興業相關的發展。