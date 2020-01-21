【武漢肺炎】內地航線往澳門須填申報表　議員：澳門反應快過香港

武漢肺炎來勢洶洶，內地已增至291宗確診個案。本港雖然未有確診，但至今已累計有106宗懷疑感染個案。與本港一海之隔的澳門，累計懷疑個案亦有13宗。 雖然港澳兩地均已將級別評估至「中等」，但兩地的反應卻大不同。澳門今日（21日）宣佈，將要求所有內地航線的旅客須填寫健康申報表，而所有武漢航班抵澳將接受登機檢測體溫。不過，本港卻僅要求武漢航班航班填申報表，更不設登機測體溫。 公民黨立法會議員郭家麒說，政府以「神邏輯」防疫，惟疫情早不限在武漢一區，「香港連澳門都不如！」前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣亦直言不解政府做法，「澳門懷疑個案仲少過香港，唔明點解澳門反應仲快過香港？」

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食物及衞生局局長陳肇始日前召開記者會，指今日起所有武漢來港的航班，乘客都需填寫健康申報表。（資料圖片／梁鵬威攝）

兩地提升至「中等」級別

早在本月3日，本港已就武漢肺炎啟動「嚴重」應變級別。根據指引，應變級別可分三級，分別為戒備、嚴重及緊急。「嚴重」意指香港出現的新型傳染病，對人類健康造成新而嚴重影響的風險，屬於「中等」情況。

至於澳門，同樣在本月5日將預警級別提升至第三級，即同樣表示突發公共事件風險為「中度」，並於今日（21日）宣佈成立新型冠狀病毒感染應變協調中心。

香港僅要求武漢航班

根據最新安排，香港今日（21日）起所有武漢來港的航班，乘客都需填寫健康申報表。不過，若乘搭高鐵到港的武漢旅客則可「豁免」，政府以擔心人流聚集、增加感染風險為由，毋須有關旅客填寫報表。

澳門則不沒有高鐵站，故未有針對高鐵安排。不過，需填寫健康申報表的航客卻不止武漢，澳門要求所有內地航線的旅客加強體溫監察，以及填寫申報表。

澳門政府今日舉行記者會，社會文化司司長歐陽瑜（中）宣布，政府調升傳染病防禦級別至第2級，並成立新型冠狀病毒感染應變協調中心。（澳廣視截圖）

香港不設登機測體溫

在澳門，所有武漢航班抵澳將接受登機檢測體溫。不過，香港則未見有相關措施，衞生署只在各口岸設紅外線體溫檢測，並為每日兩班武漢抵港高鐵列車乘客，以手提方式量度體溫。

郭家麒批評，香港的防預措施連澳門都不如。（資料圖片／吳煒豪攝） 郭家麒：香港政府處理手法好差​ 公民黨立法會議員郭家麒說，從不同數據可見，疫情已不限於武漢或湖北省，澳門要求所有內地航線旅客填寫健康申報表是合理做法，但香港仍然停留於武漢航班，形容是匪夷所思行徑，猶如是「神邏輯」，「香港連澳門都不如。」 他又指，內地旅客能從不同途徑進入香港，包括航班、鐵路等，「中招」機會絕不會比已有確診個案的韓國、泰國低，「香港出現確診個案係應該，無都只係好彩，但好可惜，政府處理手法好差。」

陳凱欣批評，政府不要再心存僥幸。（資料圖片） 陳凱欣不解政府做法：澳門懷疑個案比香港還少 前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣同樣認為，香港政府反應異常緩慢，批評政府不要再心存僥幸，「澳門懷疑個案仲少過香港，唔明點解澳門反應仲快過香港？」

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何栢良倡以SMS發防疫資訊

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，港府可以透過電話短訊（SMS）向港人及來港旅客發出防疫資訊。他指，通訊辦有權要求電訊商協助港府發放資訊，他認為港府可以準備一份包含繁體、簡體、英文等多種語言的防疫資訊，當旅客來港後，用電話經本地電訊商上網後，就可以收到該短訊。他指澳門當局計劃會推出相關措施，料今天開始實行，港府應該參考做法。

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