中大迎新營非禮案　女生熟睡腿覺涼意留有液體　舊生認有癖好犯案

中大去年迎新營爆非禮疑雲，兩名女生在宿舍熟睡時感到有手摸她們，其中一人更覺大腿有涼意，醒來發現腿及床上現疑似精液。警方經調查後拘捕一名中大舊生，他今(22日)在沙田法院承認兩項非禮罪名，求情時承認有心理問題，對熟睡女子有特殊癖好，當日回母校重溫讀書日子，見兩熟睡事主有性慾而犯案。裁判官指案情非常嚴重，直言判監無可避免，把案押後至下月11日判刑，以候被告的背景、心理及精神科報告。

被告張祉寧被控兩項非禮罪，在沙田法院應訊。(資料圖片)

被告張祉寧，28歲，承認兩項猥褻侵犯罪，指他於去年8月15日，在香港中文大學逸夫書院的學生宿舍房間內，分別非禮女子X和女子Y。

事主X睡來發現胸圍扣被解

案情指，兩名事主X和Y均是中大的新生，她們於去年8月中參加中大的迎新營，並在逸夫書院的宿舍留宿。

案發當日清晨5時許，X在房內側睡期時突覺被人摸背，她轉身見被告正離開房間，她又發現她的衣服被拉至腰間，胸圍扣被解開，手上有紙巾，她又發現室友的雙眼亦被紙巾蓋著，即通知迎新營的組長。

事主Y睡夢中覺大腿有涼意

同日清晨，同樣在房中熟睡的Y，突感到有人摸她胸部兩分鐘，Y睜開眼，發現雙眼被紙巾蓋着，但她覺疲倦，故未細看發生何事，惟不久後感到大腿有一陣清涼的感覺，起床後發現大腿和床上有疑似精液的物體，遂通知組長。中大獲悉事件後報警，警方翻查校內的閉路電視後，發現被告曾進入宿舍，至清晨約6時許才離開。

被告認對熟睡女子有特殊癖好

被告被捕後向警方稱，他是中大舊生，知道該段時間正舉行迎新營，故回母校重溫讀書日子，因一時衝動而犯案。他又承認對熟睡中的女子有性慾，曾找心理醫生治療。

辯方求情指被告有心理問題，對熟睡女子有特殊癖好，讀書期間曾找專家協助，但離開中大後已停止。被告現時無業，靠母親支持生活。辯方透露被告雖有同類案底，但已是十年前的事。庭上透露被告有3個案底，上次犯案在2017年。

官指對事主是可怕的經歷

裁判官認為事件對事主帶來可怕的經歷，斥被告早知自己有問題卻停止輔導，最終傷及他人，認為被告需負上責任，並明言會考慮判監。

案件編號：STCC3399/2019